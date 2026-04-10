Agenda cultural de San Juan: un despliegue de arte bajo cielo cuyano

La Agenda cultural de San Juan para este viernes 10 de abril propone una jornada con espectáculos para todos los gustos. Desde exposiciones de dibujo que exploran la ecología hasta ferias literarias con talleres y presentaciones de libros, la ciudad se convierte en un escenario para disfrutar de diversas propuestas creativas.

Agenda Cultural de San Juan: con el foco puesto en la variedad

Agenda cultural de San Juan: un jueves con visitas y artistas locales

La oferta musical incluye desde conciertos de vientos y pre escuchas de discos hasta peñas folclóricas y shows solidarios que reúnen rock, blues y pop. También destacan presentaciones de cumbia romántica, jazz y tributos al rock clásico. Por su parte, el teatro invita a la reflexión con obras que mezclan ficción y poesía, completando un abanico de actividades en el que se suman visitas y exposiciones, ideales para compartir.

Soy canciones. Pre escucha del disco de Aimé. A las 20:30 h, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Entrada libre y gratuita.

Concierto de vientos. Obras de Schlenker, Bach, Dvorak, Gounod. Dirige Wolfgang Wengenroth. Temporada 2026 de la Sinfónica de la UNSJ. A las 21:00 h, Iglesia de San Francisco (Sarmiento entre Maipú y Pedro Echagüe). Entrada gratis.

Ekiss. A las 21:00 h en Foals Music – La Sala (Las Heras 248 norte)

Show solidario por Matías Inostroza. A las 21:00 h en Quinta Raíces (Tascheret a mts. de calle 9). Rock, blues, pop y folclore con Menor, Vía 66, Lank, Willy H. Trío, Vainilla, Naranja mañana, Donaires, Tres para Cuyo, Caile, Giselle Aldeco, La nota, Lechu García; conduce Juanjo Recabarren. Entradas $5.000

Saboreando tonadas. La peña de los dúos. Con Tierra Blanca, Hnos. Osorio, Rodríguez Pacheco, Los Videla, Los Barros, Pocito Encuentro, Las hermanas Escudero. Anima Pascual Recabarren. A las 21:30 h, en El rancho del camote. Ubicación y reservas al 2646316202

Ale Ontiveros. A las 21:30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)

Leo Jorquera. Cumbia romántica. A las 21:30 h en Mirá que te como (frente al Predio Ferial Costanera, Chimbas) Reservas al 2645498777

Vibra Nova. A las 22:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

Mateo Pintor. Presenta su show Emociones. A las 22:00 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas: $15.000, en boletería y tuentrada.com

mateo pintor Mateo Pintor

Cable a tierra. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club, República del Líbano 1799 o) Reservas: 2644194896

Des-Orden. A las 22:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

Los de Iglesia. A las 22:00 h en Parrilla La 40 (Albardón). Der. de show $4000.

Ahura. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro).

Reino. Clásicos de rock. A las 22:00 h en Vintage Club (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste)

Aldo Zaragoza. A las 22:30 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador 2464 oeste)

Lois Heredia. A las 22:00 h en Pizza Café (Av. Libertador San Martín y Adán Quiroga)

image Lois Heredia

Nueva Banda. A las 22:30 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701 oeste)

Vía 66. Rock. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas: 2645812630

Tres para el canto. QExplote (bailable). A las 22:30 h en Parrilla el Estribo (Caucete) Reservas al 2645474047. Der. de show $3000

Más que dos. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita.

Valentín Cora. A las 23:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

TEATRO

La noche desaparece. A las 22:00 h en Espacio Franklin – Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 Sur). Con Ignacio Caro Vera, de Naveganes Teatro. Sinopsis: En la espesura trágica de la comisaría, un poeta sanjuanino cree escuchar la voz de García Lorca. A partir de ese momento la realidad y la ficción se entremezclan. Show Pro Gira, entrada a la gorra.

image La noche desaparece

LITERARIAS

3° Feria del Libro de Pocito. Presentación de escritores, clases magistrales, talleres, exposición de obras, presentación de editoriales y librerías, actividades para niños y adultos. Polideportivo Jesús Morales (Pocito). Entrada gratuita.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. Inaugura hoy a las 20:00 h. Estará disponible de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

jardinería mutante Manual de jardinería mutante

Trayectoria Juego de Damas. Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Entrada gratis.

Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

Museo Franklin Rawson. Hoy a las 19:00 h, charla “La experiencia estética: entre el arte y la vida”, con artistas del Premio Franklin Rawson a las artes Visuales. Gratis. Visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Exposiciones vigentes: Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes de 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

tornambé zito Museo Tornambé

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

image Museo Histórico Agustín Gnecco

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.