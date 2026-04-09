    • 9 de abril de 2026 - 06:38

    Agenda cultural de San Juan: un jueves con visitas y artistas locales

    Zoe Gotusso, Winona Riders y Cacho Buenaventura forman parte de la grilla de espectáculos de hoy, que también tiene atractivas apuestas locales.

    En la agenda cultural de San Juan se destaca el show de Zoe Gotusso, un nuevo espectáculo que debutará en San Juan. Será el repaso por su carrera, con una puesta escenográfica y músicos invitados

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este jueves 9 de abril, la agenda cultural de San Juan suma espectáculos interesantes y para todos los gustos. Desde la música hasta el humor, la provincia ofrece opciones imperdibles que destacan el talento local y nacional en los principales escenarios.

    Leé además

    Carlota de Belaustegui. A las 22:00 h en Parador (Av. Circunvalación 330)

    Winona Riders. Presentación del disco Cero por Ciento. A las 22:00 en Panda House (Orellano 4352, Rivadavia) Entradas $25.000 en events.flashpass.com.ar

    image
    Winona Riders

    Gonza Sánchez y Sofi Bonessi. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur) Der. de show $6000

    Ana Laura Paroldi. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 n). Derecho de show $4000. Reservas al 2646274258

    Los tangueros de Cuyo. A las 23:00 h en Casino de Rawson. Entrada libre y gratuita

    LITERARIAS

    3° Feria del Libro de Pocito. Presentación de escritores, clases magistrales, talleres, exposición de obras, presentación de editoriales y librerías, actividades para niños y adultos. 9 y 10 de abril, Polideportivo Jesús Morales (Pocito). Entrada gratuita.

    image
    Feria del Libro en Pocito

    DANZAS

    Milonpeña. Tango y Folclore para bailar. Apertura de los Talleres de Tango y Folclore de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSJ, a cargo de Federico Heredia. A las 20:30 h en el Patinódromo del Parque de Mayo (Monumento al deporte) Gratis

    TEATRO

    Cacho Buenaventura. A las 21:00 h, en Cine-Teatro Municipal de Capital. Entradas $20.000 y $25.000 en entradaweb

    image
    Cacho Buenaventura

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Trayectoria Juego de Damas. Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Entrada gratis.

    Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka y Duilio Tapia. A las 20 h, en Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

    Museo Franklin Rawson. Martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete (hoy último día). Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    museo franklin yentle
    Figuración mística. Hoy último día

    Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

    Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

    Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita expres). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    image
    Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica

    Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

    LAS MAS LEIDAS

