Agenda cultural de San Juan: un jueves con visitas y artistas locales

Este jueves 9 de abril, la agenda cultural de San Juan suma espectáculos interesantes y para todos los gustos. Desde la música hasta el humor, la provincia ofrece opciones imperdibles que destacan el talento local y nacional en los principales escenarios.
Carlota de Belaustegui. A las 22:00 h en Parador (Av. Circunvalación 330)
Winona Riders. Presentación del disco Cero por Ciento. A las 22:00 en Panda House (Orellano 4352, Rivadavia) Entradas $25.000 en events.flashpass.com.ar
Gonza Sánchez y Sofi Bonessi. A las 22:00 h en Malandrino (Urquiza 991 sur) Der. de show $6000
Ana Laura Paroldi. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 n). Derecho de show $4000. Reservas al 2646274258
Los tangueros de Cuyo. A las 23:00 h en Casino de Rawson. Entrada libre y gratuita
LITERARIAS
3° Feria del Libro de Pocito. Presentación de escritores, clases magistrales, talleres, exposición de obras, presentación de editoriales y librerías, actividades para niños y adultos. 9 y 10 de abril, Polideportivo Jesús Morales (Pocito). Entrada gratuita.
DANZAS
Milonpeña. Tango y Folclore para bailar. Apertura de los Talleres de Tango y Folclore de la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSJ, a cargo de Federico Heredia. A las 20:30 h en el Patinódromo del Parque de Mayo (Monumento al deporte) Gratis
TEATRO
Cacho Buenaventura. A las 21:00 h, en Cine-Teatro Municipal de Capital. Entradas $20.000 y $25.000 en entradaweb
VISITAS Y EXPOSICIONES
Trayectoria Juego de Damas. Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Entrada gratis.
Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka y Duilio Tapia. A las 20 h, en Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita
Museo Franklin Rawson. Martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete (hoy último día). Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.
Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.
Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita expres). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365
Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410
Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.