Zoe Gotusso: "Siempre me sentí con la libertad de hacer lo que se me da la gana"

Tras diez años de una carrera vertiginosa y ecléctica —que arrancó con Salvapantallas (junto a Santi Celli)—, Zoe Gotusso regresa a la provincia . Pero no lo hace de cualquier manera: la multipremiada artista cordobesa eligió San Juan como el "kilómetro cero" para estrenar su nuevo espectáculo, una propuesta que trasciende lo musical para abrazar lo teatral y lo visual.

En una charla íntima, la cantante que, entre otras cosas, supo telonear a Coldplay y Paul McCartney , y que hoy brilla con "Detalles", su tercer álbum —donde recorre parte del repertorio de Roberto Carlos , apropiado a su particular estilo—, repasó su presente, su madurez y el "hambre" de seguir creando recuerdos en el público.

— Es el segundo concierto que hago con la directora de teatro Luciana Acuña, y lo voy a estrenar allá. Siento que, obviamente, la gente va a escuchar música, pero yo propongo que tengamos un encuentro. Voy repasando todos mis discos: Mi primer día triste, Cursi y Detalles; además del mundo de las colaboraciones, que no son parte de mis álbumes pero que son muy importantes. Y le sumamos una cuota visual y escenográfica que está muy buena.

— Somos un trío, porque me acompaña el guitarrista Paco Leiva y Guido Moretti, que hace percusiones y sintetizadores. Después hay más personas que entran y sacan objetos que funcionan como escenografía... No esperen Broadway (risas), pero sí nos la hemos rebuscado para que el espectador, además de escuchar música y cantarla, si es que quiere, mire otras cosas.

— ¿Son lenguajes que convergen y se retroalimentan?

— Últimamente estoy interesada en que la música dialogue con otras cosas. Trato de que no sea una canción detrás de otra, sino que el show tenga un arco, que pasen otras cosas y que cada canción tenga una imagen. Hoy me encuentro indagando por ese lado, ojalá que les guste.

Trato de que no sea una canción detrás de otra, sino que el show tenga un arco, que pasen otras cosas y que cada canción tenga una imagen Trato de que no sea una canción detrás de otra, sino que el show tenga un arco, que pasen otras cosas y que cada canción tenga una imagen

image En su tercer disco solista, "Detalles", Zoe Gotusso reinterpreta clásicos de Roberto Carlos: La distancia, Camionera, Amada amante, Detalles, No te apartes de mí (con Rigoberta Bandini), Qué será de ti (con Juliana Gattas), La paz de tu sonrisa, Un millón de amigos.

San Juan: El punto de partida

— ¿Por qué elegiste San Juan para el debut?

— Me gusta empezar por las provincias y terminar en Buenos Aires. Hay algo del viaje y del desafío de empezar "de cero" que me encanta. Además, coincidió justo con la disponibilidad de los teatros en San Juan y Mendoza. Estrenar tiene una adrenalina especial... Es un debut, estoy contenta y nerviosa también. El público sanjuanino va a ver la primera prueba, el show en su estado más puro antes de que empiece a crecer con la gira. Es un show que en tres semanas llegará a Córdoba y a Buenos Aires recién a fin de año. Esperemos que salga todo bien.

Es un debut, estoy contenta y nerviosa también. El público sanjuanino va a ver la primera prueba, el show en su estado más puro antes de que empiece a crecer con la gira Es un debut, estoy contenta y nerviosa también. El público sanjuanino va a ver la primera prueba, el show en su estado más puro antes de que empiece a crecer con la gira

— Y es la primera vez que venís como solista a la provincia...

— ¡Y estoy muy contenta! La última vez fui con Salvapantallas y tengo recuerdos hermosos. Por eso creo también que San Juan merece un repaso por todos mis discos, por mis colaboraciones y por lo nuevo.

Diez años: del vértigo a la calma

— Se cumplen 10 años desde que arrancaste. Mirando hacia atrás, ¿es la carrera que planeaste o la que se dio?

— Es la que quería... no sé si la que planeé... El camino me dio mucho más de lo que esperaba. Igual, no es que tenía una idea fija de qué artista quería ser; creo que esa es una conversación infinita que uno tiene consigo mismo. Yo, por ejemplo, sé que me "reseteo" cada tres o cinco años...

No es que tenía una idea fija de qué artista quería ser; creo que esa es una conversación infinita que uno tiene consigo mismo No es que tenía una idea fija de qué artista quería ser; creo que esa es una conversación infinita que uno tiene consigo mismo

— Con el diario del lunes es más fácil analizarlo...

— Claro, porque ahora me doy cuenta de que fueron 10 años en los que, durante los primeros 6, pasaron tantas cosas que no tuve ni tiempo de procesar. Lo procesé más a mis 24 o 25 años. Ahora, a los 28, me siento un poquito más grande, más tranquila, con más calma. No me siento tan importante como antes. Desde los 18 a los 25 no paré y no quería parar, pero después tuve que bajar porque estaba angustiada, agotadísima, como que se había perdido el sentido... Ahora estoy como "después de la tormenta y del arcoíris", más tranquila.

Ahora, a los 28, me siento un poquito más grande, más tranquila, con más calma. No me siento tan importante como antes Ahora, a los 28, me siento un poquito más grande, más tranquila, con más calma. No me siento tan importante como antes

— Esa calma se percibe, de hecho, para muchos Zoe suena a oasis en medio de tanto ruido. ¿Te reconocés ahí?

— Sí, me siento ahí. No me gusta el ruido ni el exceso del aturdimiento. Busco la contemplación y la calma, y me hace feliz que el público lea eso en mi música. Es una propuesta íntima. Siempre me ha gustado la cercanía, ese ida y vuelta con la gente. Fijate que esto de los 10 años que me decís no lo tenía tan presente y me resuena mucho con cómo me siento: es el fin y el comienzo de una nueva década, de una nueva etapa...

— El público te ha seguido sin juzgarte, acompañándote en todas tus versiones. No todos los artistas tienen esa suerte.

— Lamentablemente, me gusta el cambio (risas). Digo "lamentablemente" porque cambiar es incómodo, pero está en mi ADN. Por ahí me encantaría decirte "me quedo acá, giro, hago discos", pero no; yo voy cambiando todo el tiempo y siempre me sentí con la libertad de hacer lo que se me da la gana: sea tocar la guitarra criolla, pasarme a la eléctrica, hacer un dúo o cantar temas de otros, o míos... Volviendo a tu pregunta, diez años después, puedo decirte que estoy muy orgullosa de las decisiones que tomé, pero todavía tengo hambre, tengo ganas y me sigo sintiendo como si estuviese empezando. Creo que eso es bueno...

Zoe Gotusso en San Juan: tomá nota

Día: 9 de abril

Hora: 22:00 h

Lugar: Teatro Sarmiento

Entradas: desde $40.000 a 60.000, por entradaweb.com.ar

Escuchá la versión de Zoe de La distancia (Detalles)