Axel llegará con su nuevo tour a San Juan: "Yo siento que estoy en mi mejor momento como artista"

En septiembre próximo, la nueva gira de Axel arribará a San Juan , precisamente, al Teatro Sarmiento. Se trata de "Así Vivir Tour 2026" , donde el cantautor, que cuenta más de medio siglo de carrera, presentará su último álbum de estudio, “Vuelve” , su trabajo más íntimo y profundo.

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Será tras un exitoso 2025, en el que brindó más de 70 conciertos en Argentina, Latinoamérica y España para celebrar sus 25 años con la música. Un recorrido en el que incluye éxitos que consolidaron su trayectoria, y que abarca 14 ciudades confirmadas, teatro porteño y ciudades del mundo.

Con las entradas ya a la venta, y con muchas ganas de regresar a una de las provincias que lo vio nacer, Axel dialogó con DIARIO DE CUYO.

- Muy feliz, un nuevo tour siempre genera muchas emociones, y además porque es un disco muy emocional, profundo, escrito en situaciones diferentes de mi vida, desde la alegría a la tristeza, el amor y el desamor, la pérdida…

- ¿Qué recorrido hacés desde aquellas primeras actuaciones en San Juan hasta este Axel de proyección internacional?

- Es muy lindo pensarlo, porque te conecta con la esencia, te recuerda quién sos todo el tiempo. Yo creo que vivimos el camino como paso a paso, nos fuimos acompañando público y artista en el día a día, en las batallas, en las alegrías… Lógicamente uno va creciendo, se ve reflejado en el escenario y también en las canciones, ¿no? Las canciones empiezan a tener letras más profundas, hablan de cosas de la vida…

- ¿Te gusta el lugar en el que estás parado hoy?

- Yo siento que estoy en mi mejor momento como artista, estoy cantando mejor, lo digo con mucha humildad, pero es parte de este crecimiento; me siento más fortalecido, más seguro de mí. Yo siempre fui de autoestima muy baja, ¿viste? En los últimos años, las batallas de la vida me han fortalecido muchísimo, también producto de muchísima terapia y siento que eso se reflejó en mi lado artístico, entonces estoy cantando mejor que nunca, estoy tocando el piano mejor que nunca, siento que estoy componiendo también mejor que nunca. Hoy se ve reflejado en el escenario, en mi parada en el escenario, en mi relación con la gente, en la seguridad con la que transmito algunas cosas, creo que eso se siente…

Estoy cantando mejor que nunca, estoy tocando el piano mejor que nunca, siento que estoy componiendo también mejor que nunca Estoy cantando mejor que nunca, estoy tocando el piano mejor que nunca, siento que estoy componiendo también mejor que nunca

- ¿Y qué tal el viaje, el camino?

- Yo arranqué muy chico, de repente uno se quiere proyectar en el tiempo, pero aprendí que no hay que apurar procesos, hay que vivir cada momento y entender que no todo depende de uno siempre; entonces tampoco podés pretender tener siempre un par de hits que peguen full. Cuando eso pasaba, me la bancaba y seguía para adelante. Hoy es como todo tan veloz y tan fugaz que cuando los chicos no la pegan se ponen mal, se deprimen, y entonces digo “tranquilos, yo llevo 27 años ya con la música”, y en 27 años no tuve siempre hits, ni todos fueron los mejores conciertos de mi vida, ni canté siempre bien, ni tampoco la clavé al ángulo todo el tiempo y…

- ...Y acá estás

- Y acá estoy, y feliz, y en un momento de crecimiento fortísimo. Por ejemplo, en noviembre hicimos 14 conciertos en España, cosa que nunca me había pasado. A raíz de eso volvemos este año y hacemos también Londres, París, Copenhague y otras ciudades de Europa, que yo jamás me lo había esperado después de tanto tiempo con la música… En San Juan mismo yo he tocado en la Fiesta del Sol ante de 100.000 personas y también en un bar. No hay que dejar de disfrutar las cosas porque haya vaivenes en la vida, porque eso es la vida misma

- ¿Se puede decir que ésta es tu producción más autobiográfica?

- Siempre mis canciones fueron bastante autobiográficas, pero creo que sí, porque este disco es el más profundo y autobiográfico, que de repente desnuda mucho más quién soy, porque con el paso del tiempo también he aprendido a despojarme de la necesidad de aceptación. Aprendí a entender que hay gente que no me va a querer, que hay gente a la que no le voy a gustar, haga lo que haga; y está todo bien, porque eso no determina quién soy. Cuatro años llevó el proceso de composición de este disco, que habla de quién soy: Así vivir, Estrella fugaz, Efecto dominó, Solo por hoy... Es un disco muy personal que atraviesa muchos estadios emocionales.

Con el paso del tiempo también he aprendido a despojarme de la necesidad de aceptación. Aprendí a entender que hay gente que no me va a querer, que hay gente a la que no le voy a gustar, haga lo que haga Con el paso del tiempo también he aprendido a despojarme de la necesidad de aceptación. Aprendí a entender que hay gente que no me va a querer, que hay gente a la que no le voy a gustar, haga lo que haga

- ¿Fue una decisión hacerlo así?

- En este caso no, creo que necesitaba sacarlo afuera...

- ¿Sentís que esa honestidad ha sido clave en tu vínculo con tu público?

- No lo sé, pero puede ser. Yo nunca tuve cassette, yo siempre soy un tipo natural, espontáneo, y creo que en un mundo donde hay tanta mentira y tanto premeditado, la gente valora que el chabón es verdadero, dice lo que piensa, lo que siente, y creo que eso puede ser producto de que, después de 27 años, yo siga haciendo giras y cada vez con más público y con más países que se abren. Creo que tiene que ver con que, en primer lugar, siempre fui honesto conmigo, y así fui con la gente, una persona auténtica, genuina, el yo verdadero.

La gente valora que el chabón es verdadero, dice lo que piensa, lo que siente, y creo que eso puede ser producto de que, después de 27 años, yo siga haciendo giras y cada vez con más público y con más países que se abren La gente valora que el chabón es verdadero, dice lo que piensa, lo que siente, y creo que eso puede ser producto de que, después de 27 años, yo siga haciendo giras y cada vez con más público y con más países que se abren

673090594_18083261000621679_8030065158691111723_n "Así Vivir Tour" es la gira donde Axel presenta su último disco de estudio, "Vuelve", quizás el más autobiográfico hasta el momento.

Volveré siempre a San Juan…

Para el cantautor, regresar a la provincia es volver a sus raíces y reencontrarse con una verdadera comunidad que lo acompaña desde sus inicios en la música.

"San Juan es como mi casa, por eso siempre se agota rapidísimo, porque es un público que me conoce desde que nací, desde que arranqué", dijo. "Creo que San Juan y Córdoba fueron las dos provincias que siempre, del inicio han generado fans club y me han apoyado tanto", rememoró con gratitud. Y fue por más.

"Yo he visitado San Juan desde antes de mi primer disco. La primera vez fuimos a un boliche que se llamaba Aruba y de ahí para acá, bueno, he vuelto infinidad de veces. Y realmente con un público súper entregado, eufórico, cariñoso, demostrativo… Es familia realmente", se explayó el artista.

“Tengo amigos en San Juan y me acuerdo hasta de los nombres de mucha gente que me sigue desde siempre. Han sabido acompañarme todo el tiempo, ser mi apoyo en momentos difíciles y también mi complicidad en momentos hermosos. Así que San Juan es un lugar que nunca he dejado de visitar porque hemos forjado relaciones hermosas con el paso del tiempo", valoró.

La cita en el Teatro Sarmiento

Axel - "Así Vivir - Tour 2026"