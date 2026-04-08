San Juan, sede del IV Festival de Cine Judío del Oeste

La ciudad de San Juan se prepara para recibir, por cuarto año consecutivo, uno de los eventos culturales más significativos de la región: el Festival de Cine Judío del Oeste . Los días 16 y 17 de abril de 2026, el Auditorio Emar Acosta (Legislatura Provincial) abrirá sus puertas para la cuarta edición, que promete ser histórica.

Hernán Piquín llega a San Juan con su tributo a Soda Stereo: cuándo se presenta y cómo comprar las entradas

Organizado por la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan en articulación con otros organismos públicos y privados, con entrada libre y gratuita para el público y actividades complementarias en las universidades sanjuaninas, el festival ofrecerá una cuidada selección de producciones internacionales y nacionales que abordan no solo la identidad y la historia del pueblo judío, sino también temáticas universales como la justicia y la diversidad.

“Es un espacio bastante valioso para ver material que normalmente uno no encuentra en otras plataformas, así que cualquier persona que quiera acercarse es más que bienvenida”, subrayó en diálogo con DIARIO DE CUYO Leonardo Siere, referente de la Sociedad Israelita, miembro de la comisión y director del departamento de capacitación de la entidad; antes de poner el foco en el mensaje universal que alumbra el encuentro: “Claramente el Festival tiene un mensaje de valorar la diversidad, un mensaje de lucha contra el odio y un mensaje de que, en la construcción social, todos estamos llamados a ser protagonistas”.

Claramente el Festival tiene un mensaje de valorar la diversidad, un mensaje de lucha contra el odio y un mensaje de que, en la construcción social, todos estamos llamados a ser protagonistas. Leonardo Siere Claramente el Festival tiene un mensaje de valorar la diversidad, un mensaje de lucha contra el odio y un mensaje de que, en la construcción social, todos estamos llamados a ser protagonistas. Leonardo Siere

Cine, reflexión y memoria

Con una grilla que combina, por ejemplo, el rigor documental argentino con el humor de producciones europeas, el Festival se perfila como una cita imperdible para quienes creen en el cine como una herramienta de integración, valiosa para transformar realidades y combatir el odio.

Y entre esos temas, este año la memoria tendrá un peso específico. Argentina preside actualmente la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), y la programación del Festival también reflejará ese compromiso.

"Habrá dos obras que tocan en cierta forma este tema: 'El exilio de los músicos' y 'Las dos Mariettes", adelantó Siere.

Asimismo, el encuentro se entrelazará con el Día de Recordación de las Víctimas del Holocausto. Por eso, el viernes 17 de abril por la mañana se realizará el acto central en el monumento provincial, con la participación de los invitados del festival. "El festival va a acompañar y va a convocar al acto también, y podremos contar con personas que nos visitan que normalmente no están en nuestra provincia", valoró Siere.

Invitados de lujo y el estreno de "Bibas"

Uno de los momentos más esperados de esta edición será la participación del reconocido periodista Alfredo Leuco, quien llegará a la provincia para presentar el documental “Bibas: Asesinados por ser judíos”, estrenado el año pasado. La obra narra la trágica historia de la familia de raíces argentino-israelíes secuestrada y asesinada tras el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Además de Leuco, el festival contará con la presencia de realizadores de prestigio como Iván Cherjovsky y Poli Martínez Kaplun, quienes no solo proyectarán sus obras, sino que participarán en foros de discusión.

El cine va a las aulas

Una de las actividades más fuertes de este año tiene que ver con la vinculación académica del Festival. Los realizadores invitados visitarán la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo, permitiendo que estudiantes de diversas carreras dialoguen con los protagonistas de la industria sobre las temáticas que abordan los films y otros intereses.

" Los realizadores estarán en el Festival, entonces después de ver la película el público les puede hablar con ellos. Pero además, los mismos realizadores van a estar después en las universidades sanjuaninas, compartiendo con alumnos y docentes, para que el cine vaya al aula también. Es una dinámica bastante enriquecedora”, expresó entusiasmado Siere, quien informó que el Festival cuenta con el aval del Ministerio de Educación, por lo que se otorgará puntaje a los docentes que participen de las actividades.

Todas las proyecciones son abiertas, con entrada libre y gratuita

* JUEVES 16 DE ABRIL

15:30 h – Palabras de Presentación.

16:00 h – Proyección: "El exilio de los músicos"

Director: Iván Cherjovsky. Investigación: Silvia Glocer. Sinopsis: Documental que relata la historia de más de cien músicos europeos (mayoría judíos) que entre 1933 y 1945 se radicaron en Argentina escapando del nazismo para reorganizar sus carreras.

image El exilio de los músicos

17:15 h – Espacio de intercambio con el director Iván Cherjovsky.

18:30 h – Proyección: "Cuestión de tamaño" (Sippur Gadol)

Directores: Sharon Maymon y Erez Tadmor. Actores: Itzik Cohen, Irit Kaplan, Dvir Benedek. Sinopsis: Una comedia multipremiada sobre cuatro hombres con sobrepeso en Israel que, cansados de las dietas, deciden incursionar en el mundo del Sumo, donde sus cuerpos son finalmente valorados.

image Cuestión de tamaño

* VIERNES 17 DE ABRIL

12:30 h – Apertura de la segunda jornada.

12:45 h – Presentación especial: Alfredo Leuco introduce su documental.

13:00 h – Proyección: "Bibas: Asesinados por ser judíos"

Directora: Mariana Bellini. Guion: Alfredo Leuco, M. Bellini y G. Ben-Tasgal. Participan: Luis Brandoni, Federico D’Elía, Cristina Pérez, entre otros. Sinopsis: Reconstrucción del horror vivido por la familia Bibas-Silberman durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Un grito por la memoria y la justicia contra el terrorismo.

bibas Bibas: asesinados por ser judíos

15:30 h – Proyección: "Las dos Mariette"

Directora: Poli Martínez Kaplun. Sinopsis: Mariette Diamant ocultó su identidad judía durante 70 años en Argentina, tras escapar del nazismo. El documental explora los motivos de ese silencio y el impacto de la verdad en su familia.

image Las dos Mariette

17:00 h – Espacio de intercambio con la realizadora Poli Martínez Kaplun.

17:45 h – Encuentro con Luis Gutmann, fundador del Festival de Cine Judío en Argentina (FICJA).

18:45 h – Cierre del Festival.

Escuchá a Alfredo Leuco sobre "Bibas: Asesinados por ser judíos"