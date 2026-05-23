Entre la morgue y los escenarios: Gustavo Fabiani, el médico forense que alegra el alma con la música

Se llama Gustavo Fabiani y los fines de semana disponibles se entrega a una pasión que volvió a abrazar hace pocos años: la música. Oriundo de Córdoba, el cantante que esta noche actuará en La Kelita dio el salto de las reuniones familiares y de amigos a los escenarios . Pero hay un “detalle” que lo convierte en un caso llamativo .

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El resto de la semana (y cuando la ocasión manda) Gustavo se dedica de lleno a su profesión, que también le apasiona: es médico forense . Así, quien supo cómo transitar entre la alegría de los bares y las experiencias, a veces muy duras, de la morgue; esta noche volverá a recorrer su repertorio en el restaurante del Jockey Club.

Justamente allí es donde el profesional perfecciona su técnica en el taller de canto que conduce Luis “Chichón” Hernández . El mismo lugar donde semana a semana se sumerge en esto que es su propia terapia, su cable a tierra , con lo que contrarresta su a veces compleja rutina laboral.

“Me da alegría, disfruto el momento y me hace sentir muy bien. Al otro día me siento feliz de haber hecho una presentación, un show. Y, por supuesto, me gusta mucho ver que la gente se divierte, disfruta y canta al lado mío", dijo a DIARIO DE CUYO.

Un cantante cordobés en la tierra del sol

Con 30 años viviendo en la provincia, Fabiani sostiene que "ya soy más sanjuanino que cordobés”, si bien no ha perdido la tonadita. Con raíces en Marcos Juárez, fue en la escuela primaria donde tuvo sus primeros acercamientos a la música, en la banda municipal. "Tocaba el redoblante, el tambor... después empecé a tocar algún instrumento como la trompeta, a ver teoría; pero en la secundaria como que dejé todo", recordó.

La carrera de medicina lo llevó a Córdoba capital, donde conoció a su esposa, una sanjuanina que lo trajo su provincia una vez recibidos, y donde volvió a encontrarse con la música, que dejó en su adolescencia.

El "bichito" de la música

El reencuentro con su vieja pasión artística ocurrió hace poco más de una década. "Me empezó a picar el bichito de la música, volví a cantar, compré un parlantito, y empecé en casa", relató. Pero lo que comenzó de forma íntima mutó en algo más serio hace dos años, cuando comenzó el taller: "Empecé a ir a profes de canto, llegué a Luis, y fue como ir aprendiendo todos los días un poquito más y perdiendo las vergüenzas y los miedos”, confesó.

Esta faceta resultó ser el contrapeso perfecto para su labor en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, donde realiza autopsias y pericias.

"Mi actividad laboral tiene cosas muy interesantes y cosas que emocionalmente por ahí tiran para abajo. Y cantar me hace mucho bien. Yo disfruto cantar e incluso lo uso medio como terapia", explicó quien ya acumula su experiencia en varios bares, e incluso sumó una actuación en España.

“Estábamos en Granada y me animé a subir a un karaoke. Resultó que al dueño le gustó y me dijo '¿podés venir a cantar mañana?'. Esa noche cuando me fui a dormir, tenía los ojos como dos huevos fritos de la alegría que sentía",rememoró entre risas Fabiani.

¿Qué canta? Sobre todo, cuarteto, temas de La Konga o Desakta2. “Viene en la sangre, está en las raíces”, justificó, aunque aseguró que le gusta toda la música, por lo que también interpreta melódico, rock nacional, folclore y tango.

image Fabiani cantante. Lo que empezó como un momento de disfrute entre familia y amigos, finalmente llegó a los escenarios

Pan para hoy

Gustavo eligió como nombre artístico el mismo de un personaje de su infancia: “Pan para hoy”. Ante la intriga que despierta, él mismo contó la historia.

“En mi pueblo, hace 50 años había un señor, un linyera que andaba por las siestas, caminando por el pueblo, y pedía el ‘pan para hoy’. Yo era niño, no quería dormir la siesta, quería salir a la vereda, entonces mi mamá, para que me quedara en la casa, me decía, ‘mirá que en la vereda anda el Pan para hoy’, y que en esa bolsa que llevaba metía a los niños que se salían a la vereda”, relató entre risas. “Yo le tenía terror al ‘Pan para hoy’, pero ahora lo elegí como mi nombre artístico, de ahí viene”, apuntó el forense cantor, que poco a poco también va ganando la escena musical sanjuanina.