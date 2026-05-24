Carmina Burana: una obra y tres miradas en San Juan

En junio próximo, Carmina Burana volverá a subir a escena, en el Teatro del Bicentenario (TB), con el sello de Mauricio Wainrot y un elenco concertado de bailarines. Es la reposición de la pieza estrenada en ese mismo escenario en 2022 y, la tercera versión coreográfica de la obra de Carl Orff que se ve en San Juan .

Carmina Burana suma nuevas funciones: las fechas que se agregan en el Teatro Bicentenario

La primera fue creada por el recordado coreógrafo y bailarín local Juan Carlos Abraham en los ’70 , varias veces repuesta, también fuera de la provincia. Y la segunda fue la que trajo la famosa compañía española La Fura dels Baus hace 10 años , para la inauguración del principal coliseo local.

Carmina Burana es la mundialmente famosa cantata escénica de Carl Orff, que ha sido llevada a la danza alrededor del mundo, en reiteradas oportunidades. Potente, rítmica y coral, ha sido inspiradora para diferentes coreógrafos, que no pudieron resistirse al encanto de esta composición basada en poemas medievales de los siglos XII y XIII, hallados en el 1800 en un monasterio alemán. Una veintena de ellos es la que Orff decidió musicalizar en la década de 1930.

Lejos de ser un nombre de mujer, el nombre remite justamente al lugar donde se encontró el manuscrito original. Proviene del latín: Carmina significa canciones, cantos o poemas; y Burana es la forma latinizada de Benediktbeuern, el nombre del antiguo monasterio.

Sin una trama o una estructura lineal, los textos hablan de la volubilidad del destino humano y de los placeres terrenales, según la visión de los goliardos, monjes vagabundos de la Edad Media. El concepto central está dominado por la Rueda de la Fortuna –que Orff habría rescatado de la primera página del manuscrito original- que gira constantemente y que hace que quien hoy está en la cima, mañana pueda estar despojado de todo. Es, podría decirse, el leitmotiv, que bajo el nombre de “Fortuna, emperatriz del mundo”, abre y cierra la creación de Orff. En el medio se suceden distintos pasajes, como la bucólica Primavera, los excesos de En la taberna y el erotismo de La corte del amor, entre otros.

La primera: Juan Carlos Abraham, a la vanguardia

El 22 de mayo se cumplieron 39 años del fallecimiento del gran coreógrafo sanjuanino, que dejó un puñado de obras memorables. Una de las más importantes fue, justamente, su Carmina Burana, una obra de danza contemporánea que estrenó en el entonces Salón Cultural Sarmiento en 1977.

Considerada “de vanguardia”, tanto Juan Carlos como su compañera artística Violeta Pérez Lobos, protagonizaron esta versión, cuyo éxito obligó a agregar una tercera función.

image Juan Carlos Abraham como "El hombre"

Fue Violeta quien le hizo llegar el disco de Carmina Burana a Juan Carlos, a quien le fascinó y comenzó a estudiarla. “Fue algo maravilloso. Cuando la estrenaron fue un boom (…) el público sabía que estaba frente a algo de una magnitud que nunca había visto, era una obra coreográfica con mayúsculas", dijo hace un tiempo a DIARIO DE CUYO Fernando Colqui, esposo de Violeta.

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Abraham estructuró en cuatro actos -“Fortuna, emperatriz del mundo", "Primavera", "En la taberna" y "Corte de amor"- sin cierre de telón esta obra que tuvo a Jorge Voiro como jefe de escena y luminotecnia, a Rufino Palomas en la confección de las icónicas máscaras y el asesoramiento escenográfico y de vestuario; y a Susana Rosselot en el recitado de relatos y poemas que escribió Juan Carlos, quien tuvo la asistencia de Elisa Cardozo.

Muchos de los que la vieron recordarán el fantástico Pato viejo, feo y destartalado encarnado por Violeta en oposición al joven y bello cisne; o el grotesco de La Taberna.

Reposiciones: Violeta Pérez Lobos y Riveros Luna

Violeta Pérez Lobos, quien falleció en 2016, se ocupó de reponer esta obra varias veces, dentro y fuera de San Juan. La última fue tras la muerte de Juan Carlos, con Sergio Molini -discípulo del maestro, radicado en Europa- como "El hombre".

image Fines de los '80 en Buenos Aires, con Sergio Molini como "El hombre"

En 2022, a modo de homenaje, la Compañía Riveros Luna, dirigida por Javier Riveros y Natalia Luna, subió la Carmina Burana de Abraham al escenario del Teatro Sarmiento. Tomaron, para recrearla, el video de la última reposición que hizo Pérez Lobos. Una particularidad fue que, entre los 29 intérpretes hubo una decena de bailarinas de distintas generaciones, exalumnas de Juan Carlos y Violeta, que se sumaron al Coro final.

image La reposición de Riveros Luna

"Cuando vimos el video con Nati nos largamos a llorar (…) No lo podíamos creer… No es de esa época, no era para esa época (…) era increíble” dijo entonces Riveros.

image La Carmina Burana de Abraham, en el Teatro Sarmiento, 2022

La segunda: la Fura dels Baus, debut y escandalete

En octubre de 2016, la famosa compañía catalana La Fura dels Baus llegó a San Juan para inaugurar el Teatro del Bicentenario. Lo hizo con su creación de Carmina Burana, dirigida por Carlus Padrissa.

La propuesta contó con actuaciones de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, bajo la dirección de Emmanuel Siffert, y los coros de la Universidad Católica, Universidad Nacional de San Juan, Coro Beruti y el Coro Villicum.

image La compañía catalana inauguró el Teatro del Bicentenario con su versión de Carmina Burana

Al momento, era la mayor producción del elenco español, con presentaciones en Europa, Asia y Sudamérica. Una moderna versión que no se había visto antes en el país, con una estética impactante que incluyó efectos especiales en 3D y estímulos sensoriales en escena.

Duraba una hora y media y también estaba dividida en cuatro actos: La Fortuna, La Primavera, La Taberna y el Amor.

image La versión del elenco catalán, dirigida por Carlus Padrissa

Éxito de público, ese mismo octubre se hizo una cuarta función de este estreno, que no estuvo exento de polémica. Hubo quejas que tildaron a esta puesta de “ofensiva”, “anticristiana” y hasta de “satánica” y la situación escaló cuando uno de los integrantes de la Orquesta dio un paso al costado, por considerar que iba en contra de sus principios. De hecho, no faltaron quienes cuestionaron que se eligiera esta obra y este elenco para la apertura del mayor coliseo provincial.

La tercera: Mauricio Wainrot, aniversarios del TB

El consagrado coreógrafo argentino de trascendencia internacional trajo su versión por primera vez en octubre de 2022, en el sexto aniversario del Teatro del Bicentenario. Se trata de una obra que creó en 1999 para el Royal Ballet de Flanders (Bélgica) y que ha sido representada por compañías de todo el mundo.

image La creación de Mauricio Wainrot, en el TB, en 2022

Ovacionada por el público, lo novedoso no solo estaba en el regreso de Wainrot a San Juan (donde ya había hecho El Mesías), sino que, además, esta reposición -a cargo de Andrea Chinetti, Diego Poblete y Victoria Balanza- contó por primera vez en Argentina con orquesta y coros en vivo: dirección musical del M° Wolfgang Wengeroth, con Sinfónica, el Coro Universitario y el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ. A ellos se sumaron solistas líricos invitados: Alfonso Mujica, Laura Pisani y Martín Barrera Oro.

image La Carmina Burana de Wainrot, creada para el Royal Ballet de Flanders (Bélgica), fue interpretada en San Juan

En cuanto a lo dancístico, el ballet estuvo integrado por bailarines sanjuaninos y cuatro figuras del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín: Paula Ferraris, Ivana Santaella, Rubén Rodríguez y Matías Coria.

Iluminación de Alberto Lemme, y vestuario y escenografía del destacado artista plástico y diseñador Carlos Gallardo -despojada y minimalista- completaron esta vibrante puesta, más desapegada a la literalidad de la obra de Orff.

El regreso en 2026

El 10 de junio debutará una segunda reposición en San Juan de la versión de Wainrot, ahora a cargo de Victoria Balanza (directora del Área Danza del TB) y el coreógrafo Alexis Mirenda, ambos bailarines protagónicos de la obra durante su paso por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.

El rol principal del “Amor” estará a cargo de Lucas Segovia (argentino residente en Estados Unidos, figura del Joffrey Ballet). Los roles protagónicos se completan con Facundo Cornejo (solista del ballet de Córdoba, que encabeza “Taberna”; y las bailarinas sanjuaninas María del Valle Montes y Gema Bueno. Ellos encabezan un elenco “federa” concertado, 28 bailarines de distintas provincias, elegidos mediante audición.

image La creación de Wainrot volverá a escena en junio próximo

Producción integral, realizada en los talleres del TB con el acompañamiento del Complejo Teatral de Buenos Aires; la puesta -informaron desde el TB- sostiene la concepción original de vestuario y escenografía de Gallardo.

Las funciones de Junio próximo

Las próximas funciones de Carmina Burana, con coreografía de Wainrot, serán los días 10, 11, 12 y 13 de junio, a las 21 h, en la sala principal del Teatro del Bicentenario. Tickets: $40.000 y $36.000 (con descuentos) en boletería y tuentrada.com