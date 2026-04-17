Agenda cultural de San Juan: música, danza y cine para disfrutar el viernes

La Agenda Cultural de San Juan para este viernes 17 de abril se presenta cargada de opciones para disfrutar. Se podrá elegir entre muestras de artes visuales, películas en el marco del Festival de Cine Judío y ferias de emprendedores que funcionan desde temprano, integrando la historia provincial con expresiones artísticas contemporáneas de gran valor.

Agenda Cultural de San Juan: fin de semana de ferias, buena música y artistas nacionales

Agenda cultural de San Juan: un lindo programa para mitad de semana

La jornada continuará con una variada oferta musical que abarca desde tributos al rock y cuarteto hasta folclore y música tropical. También habrá espacio para la literatura con slams poéticos y un fuerte despliegue de danza que incluye milonga y la Feria Flamenca, con su tablao internacional .

Los museos y centros culturales mantendrán sus puertas abiertas con exposiciones fotográficas y recorridos históricos, consolidando un viernes lleno de propuestas gratuitas y espectáculos de primer nivel para todos los gustos.

KBSonia y Rodri Cactus. En el ciclo Cancionistas en el Chalet. A las 20:00 h en Chalet Cantoni – Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia)

Seattle Supersonics. Tributo a Nirvana. A las 20:00 h en Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte) Entradas en entradaweb

Festival en honor a San Expedito. A las 20.30 h en Plaza José de los Santos Guayama (Bermejo). Feria de emprendedores, artistas locales. Gratis.

Martín Masiello. A las 21:30 h, en el Teatro Sarmiento (Av. Libertador y San Luis)

image Martín Masiello

Los Parhelios. A las 21:30 h en Bernardo (Lateral este de Av. de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)

Omega. A las 21:30 h en Antares (Av. Libertador San Martín 3369 oeste)

Nara Stone. A las 22:00 h en Vintage Club (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste)

Mili Reynoso y Jera Ahumada Full Band. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Leo Jorquera. A las 22:30 h, en Al 700 club (Sargento Cabral 701)

Marcelo Monumental. A las 22:30 h en Hipólito Beer & Food (Cordillera de los Andes 3090 este)

Pablo Vitamina. A las 23:00 h, en Iranzo (Vidart y Uriburu, Pocito) Reservas al 2644921168

Eh Guacho. A las 23:00 h en Pío Baroja (Av. Libertador Gral. San Martín 1525 oeste)

Gerardo Cobas. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis.

Yazmin Vega. A las 23:00 h en Casino de Caucete. Entrada gratis.

Lisi y la Furgoneta. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1530 oeste)

lisi Lisi y la furgoneta

Banda Uno. A las 00:00 h en Bunker (9 de julio)

Ulises Bueno. A las 00:00 h en Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson 1302 sur)

DANZA

Feria Flamenca “Raíces”. A las 18:00, Romería, punto de encuentro en el Teatro del Bicentenario. Tablao Flamenco Internacional: con Lydia Martín (España) en cante, Cathy Sandoval (Chile) en baile y Allier Díaz Ferrer (Cuba) en guitarra. A las 20:00 y a las 22:00 h, en Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Entrada general $20.000 en tuentrada.com o en boletería.

cathy sandoval Feria Flamenca - Cathy Sandoval

Encanto Milonga. A las 20:00 h en Bastante Café (España 186 sur)

No pasarán. A cargo de la compañía Riveros Luna. A las 22:00 h en la Sala de ensayos y puestas escénicas (Av. Nazario Benavidez 2316 oeste) Entrada a la gorra.

CINE

IV Festival de Cine Judío del Oeste. En la Sala Emar Acosta (anexo de la Legislatura Provincial), con entrada gratuita. 12:30 h: Apertura de la segunda jornada. 12:45 h, Presentación especial: Alfredo Leuco introduce su documental “Bibas…”. 13:00 h, proyección de "Bibas: Asesinados por ser judíos", de Mariana Bellini, con guion de Alfredo Leuco, M. Bellini y G. Ben-Tasgal. Sinopsis: Reconstrucción del horror vivido por la familia Bibas-Silberman durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. 15:30 h, proyección de "Las dos Mariette", de Poli Martínez Kaplun. Sinopsis: Mariette Diamant ocultó su identidad judía durante 70 años en Argentina, tras escapar del nazismo. 17:00 h, espacio de intercambio con la realizadora Poli Martínez Kaplun. 17:45 h, encuentro con Luis Gutmann, fundador del Festival de Cine Judío en Argentina (FICJA). 18:45 h, cierre del Festival.

image Festival de cine judío. Bibas: asesinados por ser judíos

FERIAS

Feria de emprendedores. De 17:30 a 22:00 h en Monumento al cruce de los Andes (España y República del Líbano). Entrada gratis.

LITERATURA

Boca de Zorro. Slam poético. Apertura Coti Segovia. A las 21:00 h en Entre Montañas

image Boca de Zorro - Coti Segovia

VISITAS Y EXPOSICIONES

Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. A las 20:00 h en Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis

Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.

jardinería mutante Alianza Francesa - Manual de Jardinería Mutante

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes | 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Trayectoria Juego de Damas. Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Entrada gratis.

Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita

Museo Franklin Rawson. Visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

casa natal sarmiento Casa Natal de Sarmiento

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas Todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

anchipurac 2 Centro Ambiental Anchipurac

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.