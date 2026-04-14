Martín Masiello hará su despliegue musical el Teatro Sarmiento

La historia de Martín Masiello es un viaje que comenzó entre butacas del Teatro Municipal Colón de Mar del Plata, donde veía cantar a su abuelo. Fue el chispazo inicial de una carrera que lo llevó por el mundo y que lo tiene en Argentina, con su primera gira nacional, que lo traerá a San Juan el 17 de abril.

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El tenor marplatense presentará “Crescendo” en el Teatro Sarmiento , un espectáculo donde despliega toda su versatilidad vocal interpretando desde el Ave María hasta clásicos de Queen, pasando por Sandro y canzonetas italianas.

“Sí, es exactamente la misma producción que hicimos en Mar del Plata, con un repertorio muy variado”, confirmó antes de repasar su historia con DIARIO DE CUYO.

Martín Masiello sabía muy bien que quería ser cantante desde niño. Su vocación se afirmó a los 6 años, cuando quedó fascinado al ver a su abuelo, el tenor Marcelo Appugliese, dominar el escenario en el Teatro Colón de Mar del Plata . “Ahí dije ‘Eso voy a ser’” , recordó. Sin embargo, su mamá, psicóloga de profesión, proyectaba para él una carrera tradicional. “Ella me mandó a una escuela técnica. Mi madre era mucho de eso de ser arquitecto, ingeniero, abogado", explicó el cantante sobre aquel intento por alejarlo de los escenarios. Pero…

Ante su resistencia adolescente, surgió un pacto que marcaría su rigor profesional: ella aceptó el destino artístico de su hijo, pero bajo la condición de una formación académica estricta. “Me dijo: si vas a ser cantante, te vas a tener que formar como un profesional. Vas a ser lo que quieras, pero con un título”, rememoró. Así, Masiello se sumergió en el estudio del lenguaje y la teoría musical en el conservatorio, forjando la disciplina que agradece y que sostiene su éxito.

“Ahora mi madre me dice ‘Quiero dejar de ser psicóloga, quiero ir con vos a cantar’”, confesó entre risas el intérprete lírico, admitiendo que finalmente ganó aquella antigua pulseada.

Éxito a la distancia

A los 21 años, siendo un joven que conocía poco más allá de su Mar del Plata natal, decidió que era tiempo de buscar nuevos horizontes, aunque eso significara dar un salto al vacío. Con la determinación de quien busca su destino, renunció a su empleo estable sin tener un plan B. Sin embargo, la respuesta del universo fue instantánea: "Esa misma tarde me mandaron un mensaje diciéndome que querían que haga la apertura en una conocida línea de cruceros", recordó todavía con asombro, puesto que era una respuesta a una postulación que él había enviado años atrás y que ya había dado por perdida.

"Fue creer o reventar. En el momento que dije 'este capítulo se cerró, no sé qué voy a hacer de acá en adelante', se abrió esta nueva puerta y esta posibilidad de conocer el mundo", confesó.

Esa experiencia en alta mar, donde llegó a realizar tres shows diarios, fue una gran escuela: "Fui como cantante lírico y para el final del contrato estaba cantando canciones de Queen", sonrió Martín. Esa etapa le dio la flexibilidad para dominar diversos géneros, algo en lo que tuvo tiempo de profundizar, puesto que fue por una temporada y se quedó tres años recorriendo Europa, Estados Unidos y Asia, donde luego se estableció por un tiempo.

image Martín Masiello conoció el éxito en el exterior, que se proyectó al país a través de las redes sociales

Argentina: la deuda pendiente

Tras cinco años viviendo en Japón y presentaciones en plazas tan exigentes como Las Vegas, Madrid o Italia, Masiello experimentó un fenómeno singular: su popularidad en Argentina creció exponencialmente gracias a la viralización de sus videos en redes sociales, mientras él estaba al otro lado del mundo. Esa repercusión no hizo más que acentuar la nostalgia por su tierra y sus afectos.

“En 2026 hablé con mi mánager y le dije que quería estar más en Argentina”, confesó el cantante. Esa decisión dio vida a "Crescendo", que recorre el país de punta a punta precedido por una exitosa la temporada en Mar del Plata, donde se alzó con dos premios Estrella de Mar: Mejor Espectáculo de Música Clásica y Mejor Producción Marplatense.

"Cuando estás cantando para el público argentino, es como estar cantando entre amigos, entre familia, en medio de un fogón. Puede haber 1.500 personas en el teatro, igualmente se siente muy íntimo", expresó.

El motor de los afectos

Para Masiello, esta gira no es solo un compromiso profesional, sino un reencuentro emocional. El motor principal de su regreso fue el deseo de compartir tiempo con sus seres queridos, y en especial con sus abuelos. “Extrañaba mucho a mis abuelos. Esa fue una realidad que resultó un gran empuje para mí, para decir que quería volver a la Argentina, para poder verlos de nuevo, compartir con ellos", contó conmovido.

Por supuesto, Marcelo, su mentor, se convirtió en su fan número uno. “Un día, estando en casa, me toca la puerta y me dice: 'Martín, te acabo de ver en el diario'. ¡Se compró el diario el tipo! 'Martín, mirate, mirate acá en el diario', me dijo", relató con emoción. "Ese tipo de satisfacción, de ver que mis abuelos están orgullosos me hace muy, muy feliz. Tiene mucho valor, un valor sentimental", explicó.

“Yo siempre tengo sus enseñanzas, siempre tengo sus momentos de cuando me cortaba entre tema y tema y me decía: 'Martín, cantalo de nuevo, ahora, ponele más sentimiento'. Esas cosas no se olvidan", recordó Masiello, que pudo darse otro enorme gusto.

A pesar de que su abuelo ha perdido la audición recientemente, la conexión musical entre ambos permanece intacta. El artista relató con orgullo cómo, en una presentación reciente, logró cantar junto a él guiándolo con toques en la espalda para marcarle el compás. Fue un momento único y cargado de simbolismo, porque, además, tuvo como escenario aquel teatro de su niñez, en su Mar del Plata natal, donde comenzó todo.

Cita en el Teatro Sarmiento

"Crescendo", de Martín Masiello