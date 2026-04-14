    • 14 de abril de 2026 - 21:15

    El Teatro del Bicentenario suma una función para el Tablao Flamenco Internacional

    En el marco de la Feria Flamenca, el show del 17 de abril en la Sala Auditórium tendrá un segunda presentación, a las 20:00 h.

    El Teatro del Bicentenario recibirá a Cathy Sandoval, Lydia Martín y Allier Díaz Ferrer, quienes harán dos tablaos el mismo día.&nbsp;

    El Teatro del Bicentenario recibirá a Cathy Sandoval, Lydia Martín y Allier Díaz Ferrer, quienes harán dos tablaos el mismo día. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Debido a la demanda de público, la organización de la Feria Flamenca “Raíces” confirmó una nueva función para el espectáculo “Tablao Flamenco Internacional”. El evento, que originalmente estaba previsto para las 22:00 h, sumará una presentación previa a las 20:00 h, el mismo viernes 17 de abril en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

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    El espectáculo promete una experiencia auténtica de tablao, centrada en la fuerza y la tradición del género. La propuesta reúne a tres destacados exponentes de trayectoria mundial:

    • Lydia Martín (España): En el cante, aportando la esencia pura de la península.

    • Cathy Sandoval (Chile): En el baile, con una técnica y expresión vibrantes.

    • Allier Díaz Ferrer (Cuba): En la guitarra, fusionando la técnica flamenca con virtuosismo.

    Tablao flamenco internacional

    • Fecha: Viernes 17 de abril
    • Funciones: 20:00 (nueva función) y 22:00 h
    • Lugar: Sala Auditórium, Teatro del Bicentenario
    • Entrada general: $20.000 en tuentrada.com o en boletería

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