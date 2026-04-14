El Teatro del Bicentenario suma una función para el Tablao Flamenco Internacional

En el marco de la Feria Flamenca, el show del 17 de abril en la Sala Auditórium tendrá un segunda presentación, a las 20:00 h.
Debido a la demanda de público, la organización de la Feria Flamenca “Raíces” confirmó una nueva función para el espectáculo “Tablao Flamenco Internacional”. El evento, que originalmente estaba previsto para las 22:00 h, sumará una presentación previa a las 20:00 h, el mismo viernes 17 de abril en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.
Este "Tablao Flamenco Internacional" es parte del puntapié inicial de la Feria, que se extenderá hasta el 19 de abril con una programación que incluirá espectáculos, instancias de formación y actividades culturales orientadas a la difusión del flamenco.
Un elenco de lujo
El espectáculo promete una experiencia auténtica de tablao, centrada en la fuerza y la tradición del género. La propuesta reúne a tres destacados exponentes de trayectoria mundial:
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Lydia Martín (España): En el cante, aportando la esencia pura de la península.
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Cathy Sandoval (Chile): En el baile, con una técnica y expresión vibrantes.
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Allier Díaz Ferrer (Cuba): En la guitarra, fusionando la técnica flamenca con virtuosismo.
Tablao flamenco internacional
- Fecha: Viernes 17 de abril
- Funciones: 20:00 (nueva función) y 22:00 h
- Lugar: Sala Auditórium, Teatro del Bicentenario
- Entrada general: $20.000 en tuentrada.com o en boletería