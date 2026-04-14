El Teatro del Bicentenario suma una función para el Tablao Flamenco Internacional

En el marco de la Feria Flamenca, el show del 17 de abril en la Sala Auditórium tendrá un segunda presentación, a las 20:00 h.

El Teatro del Bicentenario recibirá a Cathy Sandoval, Lydia Martín y Allier Díaz Ferrer, quienes harán dos tablaos el mismo día.

Debido a la demanda de público, la organización de la Feria Flamenca “Raíces” confirmó una nueva función para el espectáculo “Tablao Flamenco Internacional”. El evento, que originalmente estaba previsto para las 22:00 h, sumará una presentación previa a las 20:00 h, el mismo viernes 17 de abril en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

Este "Tablao Flamenco Internacional" es parte del puntapié inicial de la Feria, que se extenderá hasta el 19 de abril con una programación que incluirá espectáculos, instancias de formación y actividades culturales orientadas a la difusión del flamenco.

Un elenco de lujo El espectáculo promete una experiencia auténtica de tablao, centrada en la fuerza y la tradición del género. La propuesta reúne a tres destacados exponentes de trayectoria mundial: