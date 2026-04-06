El flamenco se apodera de San Juan: llega la tercera edición de "Raíces"

Del 17 al 19 de abril, el legado español cobrará brío con tablao, talleres, gastronomía y más de 30 academias de danza.

San Juan está a punto de transformarse en un rinconcito flamenco de Sevilla. Del 17 al 19 de abril, albergará a "Raíces", la tercera edición de la Feria Flamenca. No es solo un festival de danza; es un viaje que busca rescatar el ADN español que late en el corazón de las familias cuyanas.

La cita arrancará con mística. El viernes 17, una romería tradicional partirá desde el Teatro del Bicentenario para teñir la ciudad de volantes y palmas, desembocando a las 22:00 h en un Tablao Internacional de lujo. La cantaora sevillana Lydia Martín, el guitarrista cubano Allier Díaz Ferrer y la bailaora chilena Cathy Sandoval prometen un espectáculo donde la improvisación y el "quejío" serán protagonistas en la Sala Auditórium.

Durante el fin de semana, el epicentro se trasladará al Centro Cultural Conte Grand. Allí, más de 30 institutos de todo el país y elencos multidisciplinares —incluyendo marionetas cordobesas y la fusión folclórica de la compañía "Echar Raíces"— darán vida a un escenario constante. Entre baile y baile, los asistentes podrán recorrer una feria de productores locales con gastronomía típica y artículos relacionados al género flamenco, recreando la esencia de la emblemática Feria de Abril española; con performances y presencia de colectividades españolas.

Con el respaldo de la Ley de Mecenazgo y una convocatoria que atrajo a artistas de todo el país —incluyendo la imagen oficial diseñada por la mendocina Rossio Romero—, San Juan se consolida como un polo flamenco en la región.

feria flamenca Imagen oficial de la 3ra. Feria Flamenca, diseñado por la mendocina Rossio Romero La Feria Flamenca Este proyecto surge como iniciativa de la Asociación Civil Ciclo Flamenco, presidida por María de los Ángeles “Cuky” Maestro. El objetivo con el motivo de afianzar las raíces españolas presentes en la provincia de San Juan y en la Región de Cuyo, mediante un evento que convoque a rememorar las vivencias españolas y a permitir que los aficionados, estudiantes y afines al arte flamenco puedan disfrutar de este espacio.