    • 6 de abril de 2026 - 18:21

    El flamenco se apodera de San Juan: llega la tercera edición de "Raíces"

    Del 17 al 19 de abril, el legado español cobrará brío con tablao, talleres, gastronomía y más de 30 academias de danza.

    Flamenco Internacional: Cathy Sandoval traerá su arte desde Chile

    Flamenco Internacional: Cathy Sandoval traerá su arte desde Chile

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan está a punto de transformarse en un rinconcito flamenco de Sevilla. Del 17 al 19 de abril, albergará a "Raíces", la tercera edición de la Feria Flamenca. No es solo un festival de danza; es un viaje que busca rescatar el ADN español que late en el corazón de las familias cuyanas.

    Leé además

    El Cristo de los Gitanos, obra de flamenco interpretada por artistas sanjuaninos, se verá el 4 de abril.

    La vida y pasión de Jesús hechas flamenco: llega "El Cristo de los gitanos"
    Belén Ramet: cantante y estudiosa de los sonidos de su tierra, desplegará su talento por primera vez en la Feria Internacional del libro, el mes próximo

    Belén Ramet, invitada por Perú para llevar su voz a la Feria del Libro

    Por Estela Ruiz M.

    La cita arrancará con mística. El viernes 17, una romería tradicional partirá desde el Teatro del Bicentenario para teñir la ciudad de volantes y palmas, desembocando a las 22:00 h en un Tablao Internacional de lujo. La cantaora sevillana Lydia Martín, el guitarrista cubano Allier Díaz Ferrer y la bailaora chilena Cathy Sandoval prometen un espectáculo donde la improvisación y el "quejío" serán protagonistas en la Sala Auditórium.

    Durante el fin de semana, el epicentro se trasladará al Centro Cultural Conte Grand. Allí, más de 30 institutos de todo el país y elencos multidisciplinares —incluyendo marionetas cordobesas y la fusión folclórica de la compañía "Echar Raíces"— darán vida a un escenario constante. Entre baile y baile, los asistentes podrán recorrer una feria de productores locales con gastronomía típica y artículos relacionados al género flamenco, recreando la esencia de la emblemática Feria de Abril española; con performances y presencia de colectividades españolas.

    Con el respaldo de la Ley de Mecenazgo y una convocatoria que atrajo a artistas de todo el país —incluyendo la imagen oficial diseñada por la mendocina Rossio Romero—, San Juan se consolida como un polo flamenco en la región.

    feria flamenca
    Imagen oficial de la 3ra. Feria Flamenca, diseñado por la mendocina Rossio Romero

    Imagen oficial de la 3ra. Feria Flamenca, diseñado por la mendocina Rossio Romero

    La Feria Flamenca

    Este proyecto surge como iniciativa de la Asociación Civil Ciclo Flamenco, presidida por María de los Ángeles “Cuky” Maestro. El objetivo con el motivo de afianzar las raíces españolas presentes en la provincia de San Juan y en la Región de Cuyo, mediante un evento que convoque a rememorar las vivencias españolas y a permitir que los aficionados, estudiantes y afines al arte flamenco puedan disfrutar de este espacio.

    Por tercera vez consecutiva, el proyecto es seleccionado en el marco de la Ley de Mecenazgo y cuenta con el apoyo de la Fundación Banco San Juan como patrocinador oficial. Por su parte, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte hace posible este evento con el aporte del Teatro del Bicentenario y el Centro Cultural Conte Grand, sedes de la presente edición.

    En las primeras dos ediciones, “Azahares de Abril” (2024) y “Mujeres, leyendas y flamenco” (2025), más de 4500 personas participaron, por lo cual se espera duplicar la cantidad de visitantes para esta edición 2026.

    Tomá nota

    • Viernes 17 de abril:

      • 18:00 h: Romería callejera (Salida desde el Teatro del Bicentenario)

      • 22:00 h: "Tablao Flamenco Internacional" en Sala Auditórium (Teatro del Bicentenario). Entrada: $20.000

    • Sábado 18 y Domingo 19 de abril:

      • Lugar: Feria en el Centro Cultural Conte Grand

      • Horario: Desde las 15:00 h

      • Entradas: Preventa disponible a $3.000 en entradaweb.com.ar o al 2644992556

    • Beneficios: 50% de descuento para socios del Ciclo Flamenco y asistentes a la Masterclass de Cathy Sandoval.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Bandana actuará en Mendoza, a pocos kilómetros de San Juan. 

    Bandana dará un show muy cerca de San Juan: será el primero de la gira en el interior del país

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La feria del 12 de abril será la segunda edición de este espacio de emprendedores

    San Juan en otoño: la feria de emprendedores que se desplegará en Rawson

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La rubia mostró toda su belleza.

    La foto subidísima de tono que publicó Wanda Nara en sus lujosas vacaciones

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.

    Convocatoria para artistas: obras de Fernando Ramos

    Por Redacción Diario de Cuyo