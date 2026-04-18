Agenda Cultural de San Juan: una tentadora hoja de ruta para salir de casa

MÚSICA
La Folkdita. Peña, con Caile, Gerardo Cobas, El siete cincuenta. A las 12:00 h en Ilinca (Moron 1031 sur, Rivadavia)
Airbag. Apertura de puertas, 18 h. Show: 21:00 h. En el Estadio San Juan del Bicentenario. Entradas desde $60.000 en tuentrada.com
Peña. Con Tayte, Jere Ahumada, Flor del Monte, Los Lucero. A las 21:00 h en Las Tapiecitas (Las Tapias, Albardón). Reservas al 2644505118
Guacamole. A las 21:00 h en Il Pilonte (Meglioli 159 sur) Reservas 2645449509
Cantando y sonando tango. Concierto performático, con Romina Oropel (voz) y Elías Martínez (guitarra). Invitados: Santiago y Facundo Yañez. A las 21:30 h en Sala Auditorium – Teatro del Bicentenario. Para mayores de 13 años. Entrada $12.000 en boletería y tuentrada.com
Orlando Balmaceda. Música y humor. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club, República del Líbano 1799 o) Reservas: 2644194896
Luciano Gutiérrez Trío. A las 21:30 h en Mokka (Espacio San Juan Shopping)
Bad Mojo. A las 21:30 h en La Madeleine (Restó de La Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento)
Valentín Cora. A las 22:00 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte) Derecho de show $5000.
Versus. A las 22:00 h en Maldita Costumbre (Av. Libertador San Martín 2464 oeste) Reservas al 2645649691
Ahura. A las 22:00 h en parrilla Mirá que te como (Fernández oeste, Chimbas) Reservas al 2645222066
Richard Ruarte. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral este de Av. de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza)
La nota. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)
Leo Jorquera. A las 22:30 h en Hipólito Beer & Food (Cordillera de los Andes 3090 este)
Vía 66 rock. A las 22:30 h en Tierras Negras (Calle 11, a 500 mts de Ruta 40) Reservas: 2644992928
Simplemente Ale. A las 23:00 en Square Café (Ramón Franco 650 sur, Santa Lucía)
Enpacto y Zyxela Full Band. Reggae y rap. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)
Carlos Fernández. A las 23:00 h en Denver Bar (Caucete) Reservas al 2644000778
Destellos de amor. Cumbia. A las 23:00 h en La Benita (Av. Rawson y Corrientes, Capital) Reservas 2644440386
Románticos Iracundos. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita
Omega. A las 23:00 h en Al 700 Club (Sargento Cabral 701 oeste)
Los Genios. Fiesta de batucadas y pasistas. A las 00:00 h en Plaza Remedios de Escalada (Av. Sarmiento, “calle larga”, San Martín)
Leo Altamirano. A las 00:00 h en La Sede Pool Bar (Mendoza Sur 2219, J5425 Villa Krause)
DANZA
Feria Flamenca “Raíces”. Gastronomía, emprendedores, espectáculos en vivo. Desde las 15:00 a las 00:00h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entradas en entradaweb o al 2644992556
TEATRO
Arriba las manos. Show de impro, a las 21:00 h en Molleja Studio (9 de julio 332 este)
Mil Vidas. Estreno del unipersonal de Ale Segovia. A las 21:30 h en Teatro Sarmiento. Entradas en entradaweb
Fuera de este mundo. Teatro de sombras (+13 años). A cargo de la compañía Pájaro Negro de Luces y Sombras (Mendoza). A las 21:30 h en Sala TeS (Juan B. Justo
Quemado. Stand up, con uno de los precursores del género, Fernando Sanjiao. A las 21:30 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Entradas: $35.000 en entradaweb
FIESTAS Y FESTIVALES
Primer encuentro de patinaje artístico. Desde las 17:00 h, en Camping Municipal de Angaco.
VISITAS Y EXPOSICIONES
Vibraciones Visuales, de Azul Fernández. Mi mundo en colores, Nely Olmos. Academia de Arte, de Javier Gallardo. En Sala de Exposiciones Mario Pérez, Complejo La Superiora (Superiora y Conector Sur, Rawson) Gratis
Manual de jardinería mutante. De Claudia Pérez De Sanctis. Dibujos que exploran los vínculos sensibles entre cuerpos, objetos, entornos, en un contexto marcado por la devastación ecológica y los escenarios distópicos. La propuesta une a personas, seres no humanos y entorno natural. Curaduría de Mariana Olivares. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada libre y gratuita.
Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.
Museo Tornambé. Muestra “En memoria”, de la artista Fabiana Zito, acompañada por una exposición colectiva que reúne obras de Carolina Gerez, Mariela Limerutti, Sofía Manrique, Luis Oliver, Florencia Ortiz, Franco Palma, Sonia Parisí, Malena Peralta, Leonor Rigau, Eneida Roso, Natalia Saffe, Luis Solorio, Laura Valenzuela, la propia Fabiana Zito y Francisco Zito. Sala permanente, con la colección de la familia Tornambé. Horarios de visita: martes a viernes | 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.
Lo que insiste, Lo que persiste. Muestra artística. Participan: Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García Tesaka y Duilio Tapia. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste). Entrada libre y gratuita
Museo Franklin Rawson. Visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.
Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, argentinos $1000 y extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.
Casa Natal de Sarmiento. Exposición temporaria: "La Casa Cuenta su Historia", todos los días, un recorrido que incorpora Realidad Aumentada para explorar cómo fue cambiando la casa a lo largo del tiempo. La Casa Natal está abierta de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.
Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, lunes a sábado, 10:30, 18 y 19 h. Domingo 18 h (visita exprés). Visitas gratuitas y sin reserva previa. Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00; y domingos de 17:00 a 19:00 Gratis. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.
Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.
Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas Todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365
Centro Ambiental Anchipurac. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840
Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410
Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.