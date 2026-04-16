¡A preparar la reposera! DIARIO DE CUYO llega con dos noches de cine gratuito al Parque de Mayo

El Parque de Mayo se transformará en una gran sala de cine al aire libre. Diario de Cuyo organizó un ciclo

El Parque de Mayo se transformará en una gran sala de cine al aire libre. DIARIO DE CUYO organizó un ciclo especial de dos jornadas para disfrutar del mejor cine nacional y del talento sanjuanino en familia. Los encuentros serán el 18 y 25 de abril , desde las 19,30, en la intersección de Calle Urquiza y 25 de Mayo.

La propuesta invita a los sanjuaninos a preparar su canasta de mate, picnic, mantas o reposeras para vivir una experiencia cinematográfica única. Además de los grandes éxitos de la pantalla grande, cada noche contará con la proyección de tesis premiadas de la ENERC Sede Cuyo , realizadas íntegramente por artistas de la provincia.

La gente podrá llevar reposera y mate para disfrutar de las noches de cine en el Parque de Mayo, organizadas por DIARIO DE CUYO.

Para la puesta en marcha de la propuesta recreativa gratuita, este diario cuenta con la colaboración del la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematodráfica (ENERC) que instalará una pantalla gigante para la proyección de las películas y cortos, y de la Dirección de Espacios Verdes de la provincia que hará un trabajo de concientización de los cuidados del Parque de Mayo y demás paseos.

Grandes clásicos y talentoS de la ENERC

La cartelera combina historias que recorrieron el mundo con producciones locales que destacan por su calidad técnica y artística.

Sábado 18 de abril

Cortometraje local: ‘Volver a verte’ (14 minutos). Una tesis premiada de la ENERC Sede Cuyo (2025), dirigida por Román Ruberti y producida por Pablo Amado.

‘Volver a verte’ (14 minutos). Una tesis premiada de la ENERC Sede Cuyo (2025), dirigida por Román Ruberti y producida por Pablo Amado. Película central: “El Robo del Siglo” (Director Ariel Winograd). La increíble historia basada en hechos reales que cautivó a la audiencia argentina, protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti.

Sábado 25 de abril

Cortometraje local: ‘La chica que gira’ (12 minutos). Producción local dirigida por Ana Luz Torraz con guion de Francisco Flores.

‘La chica que gira’ (12 minutos). Producción local dirigida por Ana Luz Torraz con guion de Francisco Flores. Película central: ‘9 Reinas’ (Director Fabián Bielinski). El clásico de culto protagonizado por Ricardo Darín y Gastón Pauls que es marca registrada del cine nacional.

Un compromiso con el cuidado del Parque de Mayo

El evento cuenta con el apoyo de la Dirección de Espacios Verdes, que colaborará con el suministro de energía y la adecuación del lugar. En este marco, se solicita a los asistentes colaborar con el cuidado del ambiente para garantizar la buena convivencia en el pulmón verde de la ciudad:

Residuos: llevarse sus propios residuos o utilizar los cestos correspondientes.

llevarse sus propios residuos o utilizar los cestos correspondientes. Mobiliario: hacer un uso adecuado de los bancos y senderos.

hacer un uso adecuado de los bancos y senderos. Naturaleza: cuidar las especies arbóreas (evitar amarrar elementos a los troncos).

cuidar las especies arbóreas (evitar amarrar elementos a los troncos). Circulación: mantener los senderos despejados para quienes pasean en bicicleta o patines.

'Consideramos que, al igual que en todas las actividades que se realizan en los parques, esta es una valiosa oportunidad para promover la concientización ambiental entre el público asistente. En este sentido, resulta fundamental transmitir que estos espacios están destinados al disfrute de las familias, de la comunidad en general, a la recreación y a la práctica de actividades deportivas, por lo que cada acción debe llevarse a cabo de manera responsable, teniendo en cuenta el bienestar común', dijo Roberto Jorquera, director de Espacios Verdes.