Wanda Nara y Maxi López: ¿Beso beso o pura tecnología?

El estreno del último episodio de Triángulo amoroso, la innovadora serie vertical de Telefe, desató un verdadero tsunami en las redes sociales. La escena más esperada de la ficción mostró un apasionado y fogoso beso entre Wanda Nara y Maxi López, una de las exparejas más mediáticas del país. Era, claramente, el momento que todos esperaban.
Entre el fuego y la IA
Más de 13 años después de su escandalosa separación, los papás de Valentino, Constantino y Benedicto volvieron a encender las pantallas. La reunión en Master Chef y su evidente buen vínculo no hizo más que encender las fantasías en la platea... y los negocios del otro lado de la pantalla. Y nunca hay que abandonar un éxito, suele decir la Chiqui Legrand.
En Triángulo amoroso, la serie para dispositivos móviles que estrenó en mayo, ambos se interpretan a sí mismos, en una parodia de su propia historia, que coronaron con un apasionado ósculo. El debate no tardó en instalarse entre los espectadores: ¿el beso realmente ocurrió frente a las cámaras o fue producto de la tecnología?
Al consultar a Telefe, la señal optó por el misterio con una respuesta enigmática: "Se besaron en la ficción", señalaron, guardándose los detalles. Lo cierto es que, según trascendió, el amoroso encuentro habría tenido una ayudita tecnológica. Al firmar el contrato, la expareja habría pautado evitar escenas subidas de tono para cuidar la paz familiar de Maxi con su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, quien se instaló recientemente en Argentina.
¿Una solución para evitar la incomodidad?
Para cumplir con las exigencias del guion al mejor estilo de las clásicas telenovelas sin cruzar límites personales, Wanda y Maxi habrían recurrido a la Inteligencia Artificial. En este caso, la IA no se utilizó para recortar costos ni para reemplazar el trabajo de los actores, sino como una ingeniosa herramienta para evitar un momento... ¿incómodo?
Mientras algunos fanáticos descubrieron los sutiles detalles digitales en la edición y otros pusieron el grito en el cielo recordando viejas épocas, la jugada demostró ser un éxito rotundo de marketing. Con Inteligencia Artificial o con pura química actoral, el "bombazo" logró su cometido: darle al público lo que quería. Y dejar a medio mundo hablando de esto.