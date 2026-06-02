Wanda Nara y Maxi López: ¿Beso beso o pura tecnología?

La fogosa escena de la ex pareja en la serie de Telefe desató el misterio ¿Fue de verdad o un truco para satisfacer a la platea?

El estreno del último episodio de Triángulo amoroso, la innovadora serie vertical de Telefe, desató un verdadero tsunami en las redes sociales. La escena más esperada de la ficción mostró un apasionado y fogoso beso entre Wanda Nara y Maxi López, una de las exparejas más mediáticas del país. Era, claramente, el momento que todos esperaban.

Entre el fuego y la IA Más de 13 años después de su escandalosa separación, los papás de Valentino, Constantino y Benedicto volvieron a encender las pantallas. La reunión en Master Chef y su evidente buen vínculo no hizo más que encender las fantasías en la platea... y los negocios del otro lado de la pantalla. Y nunca hay que abandonar un éxito, suele decir la Chiqui Legrand.

En Triángulo amoroso, la serie para dispositivos móviles que estrenó en mayo, ambos se interpretan a sí mismos, en una parodia de su propia historia, que coronaron con un apasionado ósculo. El debate no tardó en instalarse entre los espectadores: ¿el beso realmente ocurrió frente a las cámaras o fue producto de la tecnología?

Al consultar a Telefe, la señal optó por el misterio con una respuesta enigmática: "Se besaron en la ficción", señalaron, guardándose los detalles. Lo cierto es que, según trascendió, el amoroso encuentro habría tenido una ayudita tecnológica. Al firmar el contrato, la expareja habría pautado evitar escenas subidas de tono para cuidar la paz familiar de Maxi con su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, quien se instaló recientemente en Argentina.

wanda 2 Wanda Nara y Maxi López le dieron al público lo que esperaba. Si fue real o no...