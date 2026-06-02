Toy Story 5 revoluciona su estreno con estrellas de la música

El esperado estreno de Toy Story 5 en cines argentinos , el próximo 17 de junio, llegará con impactantes novedades musicales . El fenómeno global Bizarrap y la superestrella Bad Bunny se incorporan al elenco de voces en español , sumándose al histórico anuncio de una canción original e inédita de Taylor Swift para el film.

El productor argentino Bizarrap , ganador de cuatro Premios Latin Grammy y cuatro Récords Guinness, dará vida a "Santa de Jardín" . Este personaje es descrito como un miembro ecléctico y ferozmente protector de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero, marcando un hito en la enorme trayectoria internacional del artista que redefinió el rol del productor.

Por su parte, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny , realizará un cameo de voz interpretando al nuevo personaje "Pizza con Anteojos" . Las participaciones de ambos artistas en la versión en español para Latinoamérica y España prometen ser especialmente emocionantes, ya que sus personajes compartirán una sorprendente e imperdible escena juntos dentro de la trama.

5 de junio: el regreso de Taylor Swift al country

Tras el éxito histórico de su más reciente álbum, “The Life of a Showgirl”, la artista ganadora de 14 premios GRAMMY, Taylor Swift, anunció el lanzamiento de “I Knew It, I Knew You”, una canción original escrita y producida junto a Jack Antonoff para la esperada quinta entrega de Disney y Pixar.

Este nuevo sencillo, inspirado en el continuo viaje de la vaquera Jessie que comenzó en Toy Story 2, marca el regreso de Swift a sus raíces country y estará disponible en plataformas este viernes 5 de junio, integrándose además al soundtrack oficial que se lanzará el 19 de junio.

image “I Knew It, I Knew You" es la canción de Taylor Swift, que podrá escucharse desde el 5 de junio

TAYLOR

El director y guionista del film, Andrew Stanton, expresó su entusiasmo ante esta colaboración: “Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió lo que el personaje estaba atravesando fue innegable”. El anuncio definitivo fue precedido por una campaña internacional con misteriosos carteles con las iniciales “TS” en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Londres y Ciudad de México.