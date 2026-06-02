    • 2 de junio de 2026 - 20:17

    Mafalda sale del papel: llega a Buenos Aires la mayor experiencia inmersiva sobre la icónica historieta argentina

    El Centro Cultural Recoleta albergará en octubre una innovadora muestra multisensorial con quince salas tecnológicas que recrearán el universo de Quino.

    Mafalda inmersiva es la mayor exposición tecno dedicada a un personaje argentino.

    Mafalda inmersiva es la mayor exposición tecno dedicada a un personaje argentino.

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    Por Estela Ruiz M.

    En octubre de 2026, el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires será escenario de un hito cultural: el estreno de "Mafalda Inmersiva". Esta ambiciosa propuesta tecnológica y artística, dirigida por Damián Kirzner, sacará del papel a la icónica creación de Quino para convertirla en la mayor experiencia multisensorial jamás dedicada a un personaje argentino.

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    Se trata de una experiencia que explora el universo de Mafalda, y el legado de Quino, de una forma completamente novedosa, fusionando tecnología de última generación con storytelling interactivo.

    La exhibición, con un despliegue inédito en su tipo, es respaldada por la licencia exclusiva de los sucesores de Joaquín S. Lavado y galardonada con el prestigioso reconocimiento "Orillas Nuevas" del Institut Français d’Argentine junto a la Fundación Williams.

    "Nuestro proyecto busca aprovechar esa oportunidad latente, conectando con el público que ya conoce a Mafalda, pero también con las nuevas generaciones, que necesitan lenguajes más actuales para conectar con su universo", dijeron desde la organización.

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    Tecnología al servicio de la historieta

    Con un recorrido de 60 minutos, la experiencia sobre esta famosa historieta nacional se desplegará en quince salas temáticas a lo largo de 1.300 metros cuadrados de superficie. La productora New Sock propone un viaje intergeneracional que combina video mapping de alta resolución, proyecciones en 360 grados con sonido espacializado y realidad virtual multiusuario en tiempo real. Además, los visitantes encontrarán pantallas táctiles y esculturas volumétricas a escala real.

    El mayor diferencial radica en que las animaciones en 2D cobran vida respetando rigurosamente cada dibujo y texto de Quino, preservando intacta su esencia.

    Tras su gran debut en la capital porteña, esta colosal instalación itinerante emprenderá una gira internacional que llevará el entrañable universo de Mafalda por Europa y toda Latinoamérica.

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