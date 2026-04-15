"Quemado", el stand up de Fernando Sanjiao debutará en San Juan

Con más de dos décadas de trayectoria, especiales en Netflix y Comedy Central Latinoamérica y España , Fernando Sanjiao es uno de los grandes protagonistas del stand up argentino . Su último show es "Quemado" , que explora el cansancio sistémico de la sociedad actual, propuesta que el sábado 18 de abril debutará en San Juan , en el marco de su segunda temporada.

" Se trata un poco de por qué estamos tan quemados, tan cansados siempre . Paso por las redes sociales, por la crianza, por esta cuestión de nunca parar que tenemos los de clase media", dio una pista el comediante sobre su rutina. Un show que, tras varios meses y escenarios, calificó como “muy aceitada” y recomendó ver en vivo y en directo. “Ver en vivo el stand up realmente es un viaje”, valoró en charla con DIARIO DE CUYO.

Además, Quemado tiene un gancho local distintivo: a diferencia de otros shows de stand up, propone una ruptura de la cuarta pared a través de la tecnología. Al ingresar a la sala, los espectadores pueden escanear un código QR para responder preguntas sobre sus propias frustraciones cotidianas.

"Esas respuestas después yo las uso para interactuar un poco, para improvisar . Me gusta que la gente me hable de la ciudad, generar algo que pase esa noche que no va a pasar en otra ", detalló Sanjiao.

Para Sanjiao, el camino hacia el escenario no fue una elección basada en la extroversión, sino más bien una paradoja profesional. Siendo una persona que se define como "muy tímida", encontró en el género del stand up el lenguaje ideal para canalizar su mundo interior.

"El humor siempre fue mi mecanismo de defensa, fue mi mecanismo de adaptarme ante la incomodidad que me daba lo social. Creo que muchos utilizamos el humor para poder sobrevivir un poco", confesó. Esta honestidad es, según él, la clave del éxito del género.

"En el stand up podés hablar de eso que nos pasa a todos y subirlo al escenario; entonces ahí se genera esa identificación. Arriba del escenario soy como un poco otro, pero soy muy yo también; logro sacar eso que tengo adentro… pero sigo siendo ese tímido", declaró quien asegura que hacer de este “mecanismo de defensa” un oficio, no fue nada premeditado, sino más bien orgánico.

"A mí me gustaba el género de verlo. Y hace como 23 años arranqué un curso de Martín Rocco, que era una de las personas que había traído un poco el stand up acá. Lo empecé a hacer y, bueno, de ahí nunca paré", relató. “Pero no empecé esperando hacer nada en particular. Fue tres o cuatro años después que encontré un monólogo muy potente, empecé a estar en calle Corrientes todos los fines de semana y ahí me di cuenta que me podía dedicar a eso", relató. “En ese momento sí, como que dije 'bueno, le voy a poner más pilas, voy a diversificar, dejar mi trabajo anterior y dedicarme a esto'.

sanjiao-comedy-central-stand-up-argentina-3 El humor con el que maneja su timedez, lo llevó a los grandes escenarios del stand up

El fenómeno del género en Argentina

Consultado sobre el auge del stand up en el país, Sanjiao lo vincula con la tradición teatrera local y la necesidad de catarsis frente a las crisis.

"Creo que, por un lado, es un género que ya tenía una raíz. Creo que Argentina es un país muy teatrero, de café concert, de Pinti, Gasalla y otras figuras. Y el cuentachistes también. Digo, ya el humor arriba del escenario, como unipersonal, ya funcionaba", analizó. "Y, además, este género se adapta muy bien a la idiosincrasia de cada lugar. Creo que el argentino tiene ese humor en muchas de sus desgracias, este humor de catarsis que tenemos siempre y la picardía argentina. Entonces creo que toda esa suma de cosas hizo que este género explote", agregó. “Sí, parecía una moda en un momento y después se instaló. Muchos de los shows principales de calle Corrientes son stand up, cada uno con su impronta”, apuntó Sanjiao.

El stand up también es teatro ¿sí o no?

Respecto a la tensión que a veces se manifiesta poniendo en duda si el stand up es o no teatro, Fernando se posiciona con claridad. Defiende la disciplina no solo como una forma de arte escénica, sino como una experiencia que comparte el mismo propósito que las obras clásicas del género: el viaje emocional del espectador.

“Yo creo que sí, que el stand up es un género teatral donde no todo el tiempo juega la cuarta pared, pero sí cada tanto se arma esa cuarta pared donde el comediante hace actings. Me parece que es un género teatral muy interesante, muy divertido, que es como este unipersonal que va más directo y de alto riesgo”, evaluó. “No es el teatro clásico, evidentemente, pero es una escénica sin duda, donde hay alguien arriba del escenario, hay un cuerpo actuante, y hay un público que está escuchando", marcó antes de explayarse.

“A mí me encanta el teatro, me encantan las comedias, me encantan los dramas teatrales. Me vuelve loco ese viaje que se arma cuando uno mira una obra, se olvida de todo y se mete en esa historia. Y la verdad que el comediante hace lo mismo. Genera un espacio, genera imágenes y hace que el público viaje y se olvide de todo… Por lo menos eso es lo que tiene que lograr el buen comediante", concluyó.

Detalles del Show:

"Quemado" de Fernando Sanjiao