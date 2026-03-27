    • 27 de marzo de 2026 - 19:38

    Kevin Johansen y Liniers traen su "concierto ilustrado" a San Juan

    En los coletazos de su extensa gira, la propuesta invita a un viaje por la discografía del músico y la improvisación visual del dibujante.

    Kevin Johansen y Liniers llevan más de 15 años juntos con este show que comenzó como un experimento

    Kevin Johansen y Liniers llevan más de 15 años juntos con este show que comenzó como un experimento

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La espera terminó para los sanjuaninos. El próximo 30 de abril, el escenario del Teatro Sarmiento se transformará en un lienzo gigante cuando el músico Kevin Johansen y el dibujante Liniers aterricen en la provincia para presentar un espectáculo que desafía las etiquetas convencionales.

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    "San Juan, Mendoza, por primera vez y por siempre, qué felicidad!" escribió Johansen en sus redes, anunciando este show de musica y dibujos en vivo... "Y llevando nuestro disco y nuestro libro!", sumó.

    Con 16 años de historia, Kevin & Liniers no es un simple recital. Tampoco una sesión de dibujos. Es una performance orgánica donde las canciones de Johansen sirven de partitura para que los pinceles de Liniers cobren vida en tiempo real, proyectándose sobre el fondo del escenario.

    Este "experimento", que dio inicio hace 15 años, se ha convertido en un fenómeno de culto que ha llenado teatros y ferias del libro por igual, en distintas provincias y países de América Latina y Europa. Ahora, San Juan se suma a este "tour eterno" en su tramo final, ofreciendo una oportunidad única para ver de cerca cómo estos dos grandes amigos fusionan sus lenguajes. El humor inteligente, la sensibilidad y la calidez de un "libro en vivo" prometen una función única, irrepetible.

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    Johansen-Liniers, una fusión atrapante

    Johansen-Liniers, una fusión atrapante

    Música que se ve, dibujos que se escuchan

    En esta oportunidad, la gira adquiere un matiz especial. Los artistas llegan para presentar oficialmente su nuevo álbum en vivo, Desde que te Madrid, que vio la luz en 2025, junto al libro Es nuestra forma de comunicarnos. Se trata de dos extensiones de este juego artístico envolvente, de obras que sintetizan casi dos décadas de amistad y experimentación creativa.

    Tomá nota:

    Kevin & Liniers

    • Fecha: Jueves 30 de abril

    • Hora: 21:00 h

    • Lugar: Teatro Sarmiento

    • Entradas: Disponibles en entradasweb.com, desde $35.000 a $55.000

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