Feria Internacional de artesanías: de todo para mirar y admirar

Un vuelo rasante por el clásico encuentro, que despliega su XXXI edición en el Predio Ferial Costanera, de Chimbas.

La Feria Internacional de artesanías ya abrió sus puertas. Aquí te mostramos algo de lo que atesora.

Hoy jueves por la tarde se abrieron las puertas de la XXXI edición de la Feria Internacional de Artesanías, que un año más tiene como escenario el Predio Ferial Costanera, de Chimbas. Apenas inauguró, sobre las 16:00 h, los primeros visitantes comenzaron a llegar.

El recorrido por las carpas numeradas garantiza una buena experiencia para el visitante, que puede deleitarse con piezas hechas a mano y de diseños exclusivos, a precios accesibles. También hay stands comerciales y gastronómicos, como todos los años, que complementan la oferta artesanal.

Recorrido por el Predio Ferial Aquí te mostramos algo de la oferta artesanal que podés encontrar en la edición 2026 de esta Feria, que se extenderá hasta el 10 de mayo.

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