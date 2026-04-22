20° aniversario del Metal Fest: gran fiesta en la Plaza de la Joroba

El rugido de las guitarras eléctricas volverá a adueñarse del aire sanjuanino en una fecha que no es una más. El Metal Fest llega a su 20° aniversario como bastión de un género que se ganó su espacio en la provincia; y lo celebrará el domingo 26 de abril, en la Plaza de la Joroba, con entrada libre y gratuita.

Pablo del Castillo , integrante de Nuevo Poder, uno de los pilares en la organización desde los inicios, recuerda con claridad el motor que dio vida a esta movida en el 2006 . En aquel entonces, el panorama para estas bandas era difuso, diluido en festivales genéricos donde el metal era un invitado secundario.

"La idea principal fue hacer un evento que tuviera la palabra metal y fuera metal , porque hace 20 años atrás había otros eventos de rock, donde tocaba alguna que otra banda de metal, pero no era de ese estilo. Entonces dijimos, 'bueno, hagamos un evento que sea puro metal', para marcar el género, el tipo de música, y no siempre ir escondido detrás del rock ”, comentó Del Castillo a DIARIO DE CUYO, de cara al show aniversario; y antes de hacer una suerte de radiografía de la escena metalera sanjuanina .

La historia del festival es también una historia de la resistencia, que recorrió diversos escenarios y que también debió sortear los avatares de la pandemia.

"Empezamos, llegamos al anfiteatro del Auditorio Juan Victoria, ahí estuvimos muchísimo tiempo hasta que sucedió lo de la pandemia. Ese fue el último que hicimos y volvimos al año pasado. O sea que de los 20 años desde que se creó, estuvimos casi 5 años sin hacerlo”, rememoró Del Castillo.

“Por desgracia, la pandemia trajo cambios, y bueno, era como más importante grabar y reinventarse que hacer un evento tan grande, que nos llevaba mucho tiempo de trabajo", explicó las razones de la ausencia, a las que supieron sobreponerse.

Un evento para la familia y la solidaridad

Además de celebrar esta música, el festival tiene otro objetivo: llegar a la gente, abrir las puertas a la movida y dar a conocer a sus protagonistas, para desterrar algunos prejuicios que todavía sobrevuelan y alcanzan tanto a los que están arriba como abajo del escenario. En ese camino, el Metal Fest se ratifica como una fiesta apta para todo público.

Por eso, subrayó el organizador, la propuesta para este domingo 26 de abril es integradora: se invita a las familias a asistir, aprovechando incluso los juegos de la plaza, que los niños pueden disfrutar.

"Queremos que vayan las familias completas. Es algo muy importante para nosotros que hacemos esta música que los pibes puedan ver, puedan conocer la escena sanjuanina, que conozcan las bandas que hay en la provincia", apuntó quien considera que “el metalero es familiero, va con los hijos, y por ahí ves un pibito de cinco o seis años revoleando la cabeza y disfrutando de la música, y decís 'qué bueno que les guste esto'”.

Además, fiel a su tradición, el festival mantiene un fuerte tinte solidario. Si bien la entrada es libre y gratuita, se recibirán alimentos no perecederos y ropa de abrigo para ser donados a instituciones locales.

image Bandas y horarios del Metal Fest 2026

Calidad y futuro en la escena local

En esta edición participará una decena de bandas, incluida la organizadora. Tres bandas emergentes abrirán la jornada, seguidas por tres de trayectoria media (de 5 a 10 años) que darán paso a un cierre con los referentes que superan la década sobre las tablas. Esta dinámica, señaló Del Castillo, asegura la renovación constante de una escena que, considera, ha crecido exponencialmente en calidad técnica y profesionalismo, a pesar de los desafíos económicos y la falta de espacios.

"Sí, el metal en San Juan, en cuanto a músicos, en cuanto a bandas, en cuanto al nivel, en cuanto a cantidad y calidad, ha crecido muchísimo. Antes era más fácil hacer un Metal Fest porque había, no sé, 15 bandas; ahora hay 200 bandas y no hay muchos lugares para tocar, eso es lo malo”, comentó Del Castillo, que hizo hincapié en el “semillero” del género.

"Hay muy buenas bandas nuevas, sobre todo la nueva camada, que yo le digo ‘la nueva guardia’, que van a ser los que después van a sostener esta movida. Es un grupo que se viene con todo... Ves una banda nueva ahora y, por más que lleven dos años tocando, son profesionales, saben lo que hay que hacer. Uno lo ha aprendido con los años y a los golpes, pero ellos ya han aprendido de nosotros, de los que venían antes que nosotros, que no teníamos tanta información como ahora; y la tienen más clara en ese aspecto", elogió, sorprendido gratamente también por la valiosa presencia femenina en el ambiente.

"Hay varias bandas de chicos y chicas, que eso también está buenísimo. Ahora hay muchas chicas que tocan la batería, tocan la guitarra, y lo hacen muy pero muy bien; y ves que tienen 16, 17 años… La verdad es que estamos impresionados de la nueva camada, eso sí te puedo decir", declaró.

La paradoja del metal local

Del Castillo observa una paradoja interesante en el metal sanjuanino: hoy hay muchas más bandas que hace 20 años, hay mejores músicos y más equipados; sin embargo, la cantidad de gente que paga una entrada o asiste a los shows no ha ido de la mano. ¿Las razones?

"La situación económica tiene mucho que ver, porque es una realidad: hay muchas bandas queriendo tocar, pero hay poca gente que compra una entrada a un recital o que compra una remera de una banda. Por ahí no es solo del metal, sino que la gente tiene que elegir; y así como muchos dejaron de comer asadito todos los fines de semana, muchos dejaron de ir a los recitales”, expresó.

“Es complejo. Todos nos autogestionamos y tenemos otros trabajos para sostener esto. Eso es lo que se hace cuesta arriba, en general todos trabajamos de otra cosa para poder hacer esto, porque el metal te pide un buen sonido, tenés que tener un buen equipo, tenés que tener un buen instrumento, si no, suena a lata, que es lo que a la gente no le gusta”, opinó el organizador con sabor agridulce, aunque con las ganas intactas de seguir abonando una movida con “tremendas bandas”, donde conviven las ascendentes nuevas generaciones con los pioneros, que han sabido dejar su huella.

La cita en la Plaza de la Joroba

Metal Fest – 20° aniversario

Día: Domingo 26 de abril

Lugar: Plaza Hipólito Yrigoyen (De la joroba), General Acha y 9 de Julio

Horario: desde las 17:00 h

Entrada: libre y gratuita (se solicita, sin obligación, colaborar con un alimento no perecedero y/o ropa de abrigo en buen estado, para donar a los más necesitados)