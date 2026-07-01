El chatbot de Rawson ahora también brinda información y asesoramiento sobre el Cementerio San Miguel

El municipio de Rawson continúa ampliando los servicios digitales para facilitar la atención a los vecinos. A través de LITO , el asistente virtual por WhatsApp, ya se pueden realizar consultas y recibir información sobre los principales trámites del Cementerio San Miguel, de manera simple, rápida y desde cualquier lugar.

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A través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas se incorporó una nueva funcionalidad al asistente virtual LITO, que desde ahora permite a los vecinos acceder a información y asesoramiento relacionado con el Cementerio San Miguel mediante WhatsApp.

Con sólo enviar un mensaje al 264 570-2020, los usuarios podrán realizar consultas de forma inmediata, sin necesidad de trasladarse, optimizando tiempos y facilitando el acceso a los distintos servicios que presta el municipio.

A través de esta nueva herramienta digital, los vecinos podrán obtener información sobre:

- Cremaciones.

- Traslados.

- Pago de expensas.

- Asesoramiento general sobre el Cementerio San Miguel.

- Horarios de atención y ubicación.

Esta incorporación forma parte del proceso de modernización que impulsa la Municipalidad de Rawson para acercar el Estado a la comunidad mediante soluciones tecnológicas que simplifican los trámites cotidianos y mejoran la atención al vecino.

El asistente virtual LITO continúa ampliando sus prestaciones, consolidándose como un canal de atención ágil, accesible y disponible las 24 horas para brindar respuestas rápidas y acompañar a los vecinos en sus consultas municipales.

Cómo acceder al asistente virtual de Rawson

Sólo es necesario enviar un mensaje de WhatsApp al 264 570-2020 y seleccionar la opción Trámites y Gestiones, luego elegir la correspondiente al Cementerio San Miguel para comenzar a realizar consultas de manera fácil, rápida y segura.