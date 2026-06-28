La mesa chica de Gioja espera a Kicillof en septiembre, cocina una foto previa y evalúa dos destinos en Rawson: "El sindicalismo juega acá", advirtieron

El armado presidencial del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arrancó hace rato. El exgobernador Gioja dejó que el presidente de la Junta de Rivadavia, Facundo Perrone, juegue y capitalice la figura del bonaerense.

En San Juan, el peronismo tiene una pulseada presidencial con dos protagonistas: el senador Sergio Uñac y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El sector del exgobernador José Luis Gioja eligió hace rato al bonaerense. Incluso durante los primeros escarceos negativos con la expresidenta Cristina Kirchner, el tres veces mandatario provincial bancó a Kicillof y pidió que lo cuiden. Y por supuesto que ni bien Uñac anunció la precandidatura, Gioja afianzó aún más la afinidad con el gobernador del bastión peronista y aceleró un armado local que empieza a dar sus primeras señales concretas.

La visita de la legisladora porteña, Victoria Montenegro, catalizó de la demostración de las cartas del giojismo. Un acto en el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (Suoes), de Víctor Menéndez, sacó a relucir la estructura -entre peronista y de izquierda- que respalda la postulación de Kicillof para el 2027 contra Javier Milei. En la mesa principal estuvo sentado el presidente de la Junta Departamental de Rivadavia, Facundo Perrone, que escoltó a Montenegro y quedó posicionado como el potencial aspirante a la Gobernación si prospera -y lo más probable es que sí- la campaña del bonaerense en todo el país.

Perrone chocará, naturalmente, con el potencial candidato del sector de Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, cara visible del triunfo de las legislativas nacionales del 2025. En la mesa de negociaciones entre los dos accionistas mayoritarios del Partido Justicialista de San Juan, va a pesar la estructura, el despliegue de fuerzas y el respaldo nacional. Andino -y/o el intendente de Pocito, Fabián Aballay, que suena por estas horas, aunque sin un plafón sólido- tiene por ahora la posibilidad de trabajar con la estructura de los intendentes que responden al senador y que, por ejemplo, comparten en estados de WhatsApp las recorridas de Uñac en Santiago del Estero y Catamarca, en el marco de las visitas federales.

La mesa chica de Gioja está compuesta por la vicepresidenta del PJ, la diputada Graciela Seva, por el legislador provincial Mario Herrero, por el exintendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, por el exdiputado Leonardo Gioja y por el propio Perrone. Son los que evalúan, por estas horas, cómo hacer frente al despliegue de fuerzas que puede generar Uñac con Andino. Saben que tienen un rival competitivo, pero también analizan que lo importante es mostrar la impronta, la diferencia de proyectos y el alineamiento nacional con Kicillof para tallar más fuerte en la discusión de las postulaciones del año que viene.

Las tratativas con Kicillof, con quien Gioja tiene línea directa, están avanzadas. La idea es que el gobernador de Buenos Aires visite la provincia en septiembre. El objetivo es un acto multitudinario para mostrar músculo militante. El dispositivo está en el San Juan Vuelve. La lista del exgobernador en el 2023 está prácticamente completa. Perrone tuvo reuniones con los dirigentes de Pocito, Zonda y Jáchal. Los concejales que se fueron, volvieron. Los ediles todavía preguntan por la vigencia del "ingeniero", en referencia a Gioja, que lo más probable es que sea candidato a diputado nacional. Ahora tienen en mente una foto previa al desembarco en San Juan. Una imagen Kicillof-Perrone que aclare el panorama.