Aumentó la fatalidad en siniestros viales en San Juan y desde Familias del Dolor articulan acciones para generar conciencia

La fatalidad en siniestros viales aumentó durante el primer semestre del 2026 , conforme los registros que llevan desde Familias del Dolor , la asociación civil de San Juan que realiza distintas acciones y que está integrada por familiares y victimas de accidentes de tránsito. Lo lamentable detrás del dato es que en seis meses la provincia se acerca tener la misma cifra que se logró en todo el 2025.

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“Si vamos a los números oficiales, en este momento hay 48 fallecidos. Nosotros tenemos registrados 51 fallecidos, tomando aquellas víctimas que murieron dentro de los 30 días posterior al accidente” , destacó en contacto con DIARIO DE CUYO Guillermo Chirino, referente de Familias del Dolor. Uno de los meses más trágicos según los datos de la asociación fue mayo, que culminó con doce víctimas fatales.

La reflexión detrás de los datos que realiza Chirino es la mala conducción por parte de los sanjuaninos, una práctica que se refleja a diario en las calles. Al respecto, comentó: “Los sanjuaninos manejan muy mal. Siempre basta con salir en horas pico y es una jungla la calle. No se tiene conciencia, queremos llegar rápido incluso sin respetar los semáforos. Es algo bastante delicado, bastante grave, convertimos el auto en un arma”.

Con la cifra de fallecidos que hay hasta el momento se corta con la tendencia que se había detectado durante el 2025, el periodo que registró la menor cantidad de fallecidos de los últimos seis años. Conforme los datos de la Policía de San Juan, durante el primer semestre del año pasado hubo 32 víctimas fatales, registrando un incremento promedio del 59% con relación al mismo periodo de este año.

“La diferencia con el 2025 es que se culminó el año con 62 fallecidos, siendo el número más bajo registrado en tiempo y creíamos que veníamos muy bien trabajando, pero este año no falta nada para igualar las estadísticas del año pasado y nos restan seis meses. La verdad es que es preocupante”, destacó Chirino.

Charlas en las escuelas y apuntar a la conciencia social, las acciones de Familia del Dolor

Durante el primer semestre se registraron unos 3.600 siniestros de distinta magnitud y gravedad en toda la provincia, unos 700 accidentes menos que el mismo periodo del año pasado. Pese al dato alentador, el número sigue siendo elevado y muchas veces detrás del accidente está la imprudencia.

Manejar mirando el celular, excediendo los límites de velocidad, no respetar el semáforo o hacer caso omiso a las señales viales básicas son parte de las imprudencias que realizan los conductores sanjuaninos, tanto de auto, como de moto y bicicleta. “Sigue pasando lo mismo que el año pasado, la moto es el principal causante de los siniestros. Más del 50% fueron protagonizadas por motos. Está claro que la moto es un vehículo importante para la realidad económica, pero esto lleva a que no se tome la dimensión del peligro que se corre”, precisó Chirino.

Ante esta situación y con la esperanza de generar una mayor conciencia vial, desde Familias del Dolor se ha presentado un proyecto en el Ministerio de Educación. El objetivo es poder llegar con charlas a las escuelas secundarias de la provincia, entendiendo que los adolescentes son los futuros conductores.

Pero eso no sería todo. “Nos gustaría llegar también a las uniones vecinales, clubes deportivos y realizar charlas con testimonios de padres. Queremos trabajar de lleno también con los clubes de motos y las agencias, dando charlas, ya que hay muchas madres que han perdido a sus hijos. Queremos que en base al testimonio se llegue al conductor. Que tomen consciencia de la importancia de ponerse casco, los riesgos de las picadas, entre otras imprudencias”, finalizó Chirino.

De esta manera se apunta a generar acciones que lleven a cambiar la conducta a la hora de conducir, buscando una mayor conciencia del riesgo que tiene manejar y evitando la insensatez.