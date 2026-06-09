Vuelve la neblina y persiste el cielo nublado, así estará el tiempo en San Juan este martes 9 de junio

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este martes 9 de junio se presentará con temperaturas bajas desde las primeras horas del día y condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones.

La temperatura mínima prevista es de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C. Durante la mañana se registrará neblina , lo que podría reducir la visibilidad en algunos sectores. Ya por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y hacia la noche se espera que permanezca mayormente nublado.

En cuanto al viento, soplará desde el sector sudeste con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora a lo largo de toda la jornada. No se prevén ráfagas significativas ni fenómenos meteorológicos de relevancia.

El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas continuarán siendo baja s durante el resto de la semana. Para el miércoles se espera una mínima de 8°C y una máxima de 14°C, mientras que el jueves la temperatura oscilará entre los 6°C y los 15°C.

SMN090626 Pronóstico del tiempo del martes 9 de junio de 2026.

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.