La obra de los 76 consultorios externos del Hospital Rawson ya alcanzó casi el 20% de ejecución

La construcción del nuevo edificio de Consultorios Externos del Hospital Rawson continúa ganando ritmo con la incorporación de dos nuevos frentes de trabajo. La obra, financiada íntegramente con fondos provinciales, registra un avance del 17,74% y busca fortalecer la infraestructura sanitaria del principal centro asistencial de San Juan.
Actualmente, las tareas se desarrollan en distintos sectores del predio. Mientras continúa el montaje de la estructura metálica del futuro bloque de consultorios pediátricos, comenzaron las excavaciones y la ejecución de las bases para el edificio donde funcionarán los consultorios destinados a pacientes adultos.
Trabajos en distintos sectores
En el bloque para adultos ya se realizan los hormigones de limpieza, una etapa previa a la construcción de las fundaciones, además del armado de bases y vigas que aportarán estabilidad a la estructura.
En paralelo, también avanza la construcción de un nuevo galpón de depósito. Allí se trabaja en el montaje de la estructura metálica, la ejecución de escaleras, la instalación de cañerías para la red cloacal y el reacondicionamiento del tablero general de baja tensión.
Un edificio para ampliar la atención
El proyecto contempla la construcción de un edificio de más de 6.400 metros cuadrados, que contará con 76 consultorios destinados a distintas especialidades médicas. Además, incluirá áreas administrativas, espacios de apoyo y sectores de servicios para optimizar el funcionamiento del hospital y mejorar la atención ambulatoria.
Desde el inicio de la obra ya fueron ejecutadas las fundaciones profundas mediante pilotes, los cabezales, las plateas de fundación y gran parte de la estructura de hormigón. En los últimos meses comenzó el montaje de la estructura metálica principal, una etapa que permitió acelerar el ritmo de los trabajos y avanzar en distintos sectores de manera simultánea.
Una vez finalizada, la obra permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención del Hospital Rawson, ofreciendo instalaciones más modernas, accesibles y preparadas para responder a la creciente demanda del sistema público de salud en la provincia.