Jubilados: el Gobierno confirma que no subirá el bono de $70.000

El Gobierno ratificó que el bono para jubilados seguirá en $70.000. Argumenta que aumentarlo afectaría el equilibrio fiscal y el sistema previsional.

El debate por el ingreso de los jubilados volvió al centro de la escena tras la confirmación oficial de que el bono de $70.000 no será actualizado. Desde el Gobierno explicaron que la medida responde a la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. En este contexto, los jubilados y el bono de ANSES siguen sin cambios desde marzo de 2024.

La definición fue dada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su informe de gestión en el Congreso. Allí, sostuvo que un aumento del bono generaría un desajuste en las cuentas públicas, en línea con la política económica impulsada por la administración nacional.

Jubilados: por qué no se actualiza el bono El funcionario explicó que el bono que paga la ANSES es una prestación extraordinaria, no contributiva y de carácter asistencial, lo que implica que no forma parte del haber previsional. Por este motivo, no está alcanzado por el régimen de movilidad que sí ajusta las jubilaciones.

Además, remarcó que la actualización del monto depende del análisis del impacto fiscal, una variable clave dentro del programa económico. Según detalló, cualquier modificación debe evaluarse en función de la sostenibilidad del sistema previsional.

En ese sentido, el Gobierno reafirmó que durante mayo no habrá incrementos, manteniendo el ingreso adicional sin cambios pese al contexto inflacionario.