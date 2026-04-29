    • 29 de abril de 2026 - 19:45

    Jubilados: el Gobierno confirma que no subirá el bono de $70.000

    El Gobierno ratificó que el bono para jubilados seguirá en $70.000. Argumenta que aumentarlo afectaría el equilibrio fiscal y el sistema previsional.

    El bono para jubilados continúa congelado en $70.000 según el Gobierno.

    El bono para jubilados continúa congelado en $70.000 según el Gobierno.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El debate por el ingreso de los jubilados volvió al centro de la escena tras la confirmación oficial de que el bono de $70.000 no será actualizado. Desde el Gobierno explicaron que la medida responde a la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. En este contexto, los jubilados y el bono de ANSES siguen sin cambios desde marzo de 2024.

    Leé además

    ANSES mayo 2026: fechas de cobro, aumento y bono para jubilados.

    ANSES mayo 2026: calendario de pagos a jubilados con aumento y bono
    el escenario de la carne vacuna: el factor exportaciones, produccion en jaque y el desabastecimiento si aumenta el consumo

    El escenario de la carne vacuna: el factor exportaciones, producción en jaque y el desabastecimiento si aumenta el consumo

    Por Celeste Roco Navea

    La definición fue dada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su informe de gestión en el Congreso. Allí, sostuvo que un aumento del bono generaría un desajuste en las cuentas públicas, en línea con la política económica impulsada por la administración nacional.

    Jubilados: por qué no se actualiza el bono

    El funcionario explicó que el bono que paga la ANSES es una prestación extraordinaria, no contributiva y de carácter asistencial, lo que implica que no forma parte del haber previsional. Por este motivo, no está alcanzado por el régimen de movilidad que sí ajusta las jubilaciones.

    Además, remarcó que la actualización del monto depende del análisis del impacto fiscal, una variable clave dentro del programa económico. Según detalló, cualquier modificación debe evaluarse en función de la sostenibilidad del sistema previsional.

    En ese sentido, el Gobierno reafirmó que durante mayo no habrá incrementos, manteniendo el ingreso adicional sin cambios pese al contexto inflacionario.

    Equilibrio fiscal y decisiones económicas

    Adorni también subrayó que la decisión final está atada a las proyecciones del Ministerio de Economía. El impacto fiscal de una eventual suba del bono es uno de los factores determinantes, junto con otras medidas orientadas a la regularización laboral y la generación de empleo.

    Desde el Ejecutivo sostienen que mantener el equilibrio fiscal es clave para garantizar la estabilidad económica a largo plazo. En ese marco, los jubilados continúan siendo parte de un esquema de asistencia sin actualización automática, lo que mantiene abierto el debate sobre el poder adquisitivo del sector.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Tarjeta Alimentar mantiene montos diferenciados según cantidad de hijos y asignaciones.  

    Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en mayo con AUH y asignaciones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El dólar oficial cae y se mantiene lejos del techo de la banda cambiaria.  

    El dólar oficial baja y perfora los $1.400 por primera vez en la semana

    El dólar sigue bajo presión mientras el mercado analiza inflación, tasas y oferta de divisas.

    Dólar: qué espera el mercado en mayo tras la fuerte suba del peso

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La planta de BGH produce aires acondicionados y televisores.

    BGH paró su producción en Tierra del Fuego y están en vilo casi 1.000 puestos de trabajo