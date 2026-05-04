    • 4 de mayo de 2026 - 10:05

    La venta de vinos en el mercado interno saltó un 8,4% en marzo y cerró un primer trimestre positivo, con un alza del 1,5%

    Uno de los sectores que venía muy golpeado encuentra en el arranque del año buenas noticias

    Buen arranque del año para los vinos en el mercado interno.

    Buen arranque del año para los vinos en el mercado interno.

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    La comercialización de vinos en el mercado interno durante el mes de marzo alcanzó los 60.339.100 litros lo que representa un aumento del 8,4% con respecto a igual mes del año anterior.

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    Por Celeste Roco Navea

    Dentro de las distintas categorías el vino sin mención varietal creció +16,5%, el espumoso +34,9% y otros vinos +10,9%, mientras que los vinos varietales disminuyeron -11,6%. Los datos fueron elaborados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, organismo que funciona en la órbita de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

    El acumulado del primer trimestre de 2026 cerró con un aumento del 1,5% y totalizó 166.781.400 de litros. Esta recuperación, igual que lo sucedido en marzo, está marcada por el crecimiento de los vinos sin mención varietal, espumosos y otros vinos.

    El primer trimestre de 2026 arrojó cifras positivas para la industria vitivinícola argentina en los volúmenes comercializados, tanto en el mercado interno como en la exportación de vinos y mostos.

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