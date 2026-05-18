El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en abril: los números

El Gobierno nacional logró un superávit fiscal de $268.103 millones , con lo cual el acumulado del primer trimestre alcanzó a 0,2% del PIB .

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“Durante abril, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $268.103 millones, producto de un resultado primario de $632.844 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $364.741 millones”, señaló el Ministerio de Economía.

El parte oficial indicó: “El Sector Público Nacional acumuló en los primeros cuatro meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB), reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno”.

Economía señaló que “ los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $13.411.787 millones (+29,6% i.a.) ”.

“En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de 26,9% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Débitos y Créditos (+35,1% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+28,4% i.a.), y la recaudación por IVA neto de reintegros (+28,1% i.a.).

En tanto, "los Derechos de exportación cayeron 17,4% i.a.", precisó el comunicado. Asimismo, precisó que durante abril, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $12.778.943 millones (+34,5% i.a.).

En ese sentido explicó: “En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.094.859 millones (+32,2% i.a.). Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.620.999 millones (+28,1% i.a.)”.

“Las transferencias corrientes alcanzaron los $4.389.589 millones (+29,1% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +46,8% i.a.. Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en abril alcanzaron los $731.118 millones (-18,6% i.a.)”, agregó el parte.

Economía informó: “Los subsidios económicos se incrementaron en $701.872 millones, particularmente por el pago en la primera semana de abril de los gastos asociados a las transacciones de energía de marzo”.

Por último, el gasto de capital se ubicó en $420.661 millones (+123,2% i.a.). Descontados los aportes de capital a organismos internacionales, el incremento en la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital fue de $130.990 millones (+69,5% i.a.).