    • 18 de mayo de 2026 - 12:17

    El Gobierno designó al Vocal del Directorio del Fondo Nacional de las Artes: quién es

    El cargo será “ad honorem” y estará por un período de ley hasta el 28 de febrero de 2030.

    El Gobierno designó al Vocal del Directorio del Fondo Nacional de las Artes.

    El Gobierno designó al Vocal del Directorio del Fondo Nacional de las Artes.

    Foto:

    El Gobierno oficializó este lunes la designación de Patricio Norberto Zunini en el cargo de Vocal del Directorio del Fondo Nacional de las Artes, el cual será con carácter “ad honorem” y por un período de ley hasta el 28 de febrero de 2030.

    Leé además

    Chiche Gelblung fue internado de urgencia y preocupa su salud

    Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: está internado en terapia intensiva
    Martín Fierro.-

    Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche, entre ellos el sanjuanino Darío Barassi

    Por Redacción Diario de Cuyo

    “A partir del 1° de marzo de 2026, en el cargo de Vocal del Directorio del Fondo Nacional de las Artes, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, a Patricio Norberto Zunini, por un período de ley hasta el 28 de febrero de 2030”, se indicó en un informe publicado en el Boletín Oficial y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

    El Fondo Nacional de las Artes fue creado el 3 de febrero de 1958 con el objeto de instituir un sistema financiero para prestar apoyo y fomentar las actividades artísticas, literarias y culturales de todo el país. El mismo promueve el desarrollo de artistas, gestores y organizaciones culturales sin fines de lucro con una mirada amplia y federal.

    Desde esa fecha, miles de artistas, entre ellos Antonio Berni, Jorge Luis Borges, Sara Facio, Leonardo Favio, Julio Le Parc, Ricardo Piglia, Alejandra Pizarnik y Leopoldo Torre Nilsson, participaron de los programas u obtuvieron algunos de los servicios que ofrece el citado Fondo cuya acción abarca múltiples disciplinas: Arquitectura, Artesanías, Arte y Tecnología, Artes Audiovisuales, Artes Escénicas, Artes Visuales, Diseño, Letras, Música y Patrimonio.

    Además, el Fondo Nacional de las Artes otorga becas, subsidios y préstamos y organiza concursos, mientras que, a través de fondos concursables facilitan la edición de contenidos artísticos y literarios en diferentes formatos y estimulan la edición independiente de calidad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional

    Convocatoria para artistas: fotos de Victoria Luna Vedia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith abrirá el ciclo de cine y feria del Conte Grand, en mayo.

    El universo de Star Wars toma el Conte Grand, en un ciclo gratuito

    Por Estela Ruiz M.
    El Día de los Museos es el lunes 18 de mayo, cuando comenzarán las actividades especiales en San Juan. 

    Día de los museos en San Juan: el lunes comienza una seguidilla de actividades gratuitas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Agenda Cultural de San Juan incluye hoy la comedia Una clase especial, con Damián de Santo y Cristian Sancho. 

    Agenda Cultural de San Juan: el teatro porteño brilla en un domingo de música, ferias y arte

    Por Redacción Diario de Cuyo