El Gobierno designó al Vocal del Directorio del Fondo Nacional de las Artes: quién es

El cargo será “ad honorem” y estará por un período de ley hasta el 28 de febrero de 2030.

El Gobierno designó al Vocal del Directorio del Fondo Nacional de las Artes.

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El Gobierno oficializó este lunes la designación de Patricio Norberto Zunini en el cargo de Vocal del Directorio del Fondo Nacional de las Artes, el cual será con carácter “ad honorem” y por un período de ley hasta el 28 de febrero de 2030.

“A partir del 1° de marzo de 2026, en el cargo de Vocal del Directorio del Fondo Nacional de las Artes, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, a Patricio Norberto Zunini, por un período de ley hasta el 28 de febrero de 2030”, se indicó en un informe publicado en el Boletín Oficial y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El Fondo Nacional de las Artes fue creado el 3 de febrero de 1958 con el objeto de instituir un sistema financiero para prestar apoyo y fomentar las actividades artísticas, literarias y culturales de todo el país. El mismo promueve el desarrollo de artistas, gestores y organizaciones culturales sin fines de lucro con una mirada amplia y federal.

Desde esa fecha, miles de artistas, entre ellos Antonio Berni, Jorge Luis Borges, Sara Facio, Leonardo Favio, Julio Le Parc, Ricardo Piglia, Alejandra Pizarnik y Leopoldo Torre Nilsson, participaron de los programas u obtuvieron algunos de los servicios que ofrece el citado Fondo cuya acción abarca múltiples disciplinas: Arquitectura, Artesanías, Arte y Tecnología, Artes Audiovisuales, Artes Escénicas, Artes Visuales, Diseño, Letras, Música y Patrimonio.