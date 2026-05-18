Convocatoria para artistas: fotos de Victoria Luna Vedia

Nació en la ciudad de San Juan el 24 de junio de 1993 y vive en San José de Jáchal. Se graduó de la FFHA como Profesora de Artes Visuales en el año 2018. Desde entonces el camino de la docencia ocupó su vida, explorando distintas modalidades. Actualmente se dedica a la educación en contexto rural.

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Como artista expositora su primera experiencia fue siendo alumna, en la Alianza Francesa, con su serie de fotos “Flor de Tierra”, que inició en 2018. A partir de entonces, la serie fue mutando sobre distintos eventos que la atravesaron, convirtiendo a la Flor en una figura autobiográfica.

También formó parte la exposición de Artistas Jachalleros en el Memorial del Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal, donde expuso una selección de la serie “Flor de Tierra” junto a una instalación que evocó el hábitat de la especie.

Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este Link.