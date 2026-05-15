    • 15 de mayo de 2026 - 16:35

    Plantas colgantes: 7 especies ideales para tu balcón

    Estas especies crean un efecto cascada que aporta volumen, movimiento y profundidad. Cuáles son las mejores plantas colgantes para transformar cualquier balcón en un espacio mucho más cálido y natural.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las plantas colgantes se volvieron una de las tendencias más fuertes en decoración de balcones, patios y terrazas. La clave está en el efecto visual que generan: al crecer hacia los costados y caer en forma de cascada, logran que cualquier espacio se vea más verde y amplio.

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    A diferencia de las plantas tradicionales, estas especies ocupan el espacio “en el aire”, aportan textura y crean una sensación mucho más natural. Incluso en balcones chicos, pueden transformar por completo el ambiente con muy pocos elementos.

    Con buena luz y algunos cuidados básicos, muchas de ellas crecen rápidamente y cubren macetas, estantes y barandas con hojas y flores.

    1. Calibrachoa

    La calibrachoa es una de las plantas colgantes más populares gracias a su enorme cantidad de flores pequeñas, similares a las petunias.

    Sus tallos empiezan a caer rápidamente y forman una especie de “cascada” llena de color.

    Qué necesita

    • Sol directo
    • Riego frecuente
    • Sustrato con buen drenaje

    Además, tiene una floración muy abundante durante primavera y verano.

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    Crecimiento rápido y floración continua: en pocas semanas, la maceta empieza a desbordar. (Imagen creada con IA).

    Crecimiento rápido y floración continua: en pocas semanas, la maceta empieza a desbordar. (Imagen creada con IA).

    2. Lobelia erinus

    La lobelia se destaca por algo poco común: sus flores de un azul intenso que resaltan muchísimo en balcones y macetas.

    Tiene una caída más suave y liviana, ideal para bordes y espacios pequeños.

    Cuidados básicos

    • Media sombra o sol suave
    • Climas frescos
    • Tierra húmeda sin exceso de agua

    Suele rendir mejor en primavera y otoño.

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    Una caída liviana y un azul intenso que destaca incluso en composiciones cargadas (Imagen creada con IA).

    Una caída liviana y un azul intenso que destaca incluso en composiciones cargadas (Imagen creada con IA).

    3. Lobularia maritima (aliso dulce)

    El aliso dulce produce pequeños racimos de flores blancas, rosas o violetas que cuelgan con delicadeza y generan mucho volumen visual.

    Además, desprende un aroma suave muy agradable.

    Por qué se destaca

    • Florece durante meses
    • Tolera el frío moderado
    • Se adapta muy bien a macetas

    Necesita buena luz y riegos regulares.

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    Flores pequeñas y abundantes que se derraman en una caída suave y continua (Imagen creada con IA).

    Flores pequeñas y abundantes que se derraman en una caída suave y continua (Imagen creada con IA).

    4. Geranio hiedra

    El geranio hiedra desarrolla tallos largos y flexibles que caen con facilidad y se llenan de flores durante gran parte del año.

    Es una de las opciones más clásicas para balcones soleados.

    Qué cuidados requiere

    • Muchísima luz
    • Sol de mañana
    • Riego moderado

    Crece rápido y genera una caída muy marcada.

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    allos largos y flexibles que cuelgan con peso y suman color sostenido (Imagen creada con IA).

    allos largos y flexibles que cuelgan con peso y suman color sostenido (Imagen creada con IA).

    5. Dichondra argentea

    La dichondra argentea es ideal para quienes buscan un verdadero efecto cascada.

    Sus tallos plateados pueden superar el metro de largo y crean una especie de cortina vegetal muy llamativa.

    Qué necesita

    • Pleno sol
    • Suelos livianos
    • Poco riego

    Aunque no tiene flores protagonistas, su textura plateada la convirtió en una de las plantas más usadas en balcones modernos.

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    Una cortina plateada que cae con fuerza y marca el efecto cascada desde lejos (Imagen creada con IA).

    Una cortina plateada que cae con fuerza y marca el efecto cascada desde lejos (Imagen creada con IA).

    6. Aptenia

    La aptenia es una suculenta rastrera que, colocada en altura, cae naturalmente y forma una especie de alfombra colgante.

    Entre sus hojas verdes aparecen pequeñas flores fucsias que aportan mucho color.

    Sus principales ventajas

    • Tolera muy bien el calor
    • Necesita poco mantenimiento
    • Crece rápido

    Además, soporta mejor la falta de agua que el exceso de humedad.

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    Follaje denso y flores fucsias que aparecen entre el verde brillante (Imagen creada con IA).

    Follaje denso y flores fucsias que aparecen entre el verde brillante (Imagen creada con IA).

    7. Vinca major

    La vinca major es una de las plantas más resistentes y fáciles de cuidar.

    Sus tallos crecen rápido y comienzan a caer apenas encuentran borde, formando una cortina verde con pequeñas flores violetas.

    Por qué muchas personas la eligen

    • Tolera el calor
    • Crece tanto al sol como en media sombra
    • Necesita pocos cuidados

    Es ideal para quienes buscan una planta colgante resistente y de crecimiento constante.

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    Crece con facilidad y forma una cortina verde salpicada de flores (Imagen creada con IA).

    Crece con facilidad y forma una cortina verde salpicada de flores (Imagen creada con IA).

    Por qué las plantas colgantes son tendencia en balcones

    Además de decorar, las plantas colgantes ayudan a aprovechar mejor el espacio vertical y generan una sensación de mayor amplitud.

    El efecto cascada rompe con la rigidez de las macetas tradicionales y crea un ambiente mucho más natural, relajado y moderno, algo que se volvió tendencia en redes sociales y diseño de exteriores.

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