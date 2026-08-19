Día Mundial de la Fotografía: por qué se celebra este 19 de agosto

La fecha recuerda un acontecimiento ocurrido en 1839 que marcó un antes y un después en la historia de la imagen. Cómo nació la celebración y qué importancia tuvo el daguerrotipo.

Este miércoles 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, una fecha que invita a reconocer el valor de las imágenes como una herramienta para preservar recuerdos, contar historias y documentar distintos momentos de la sociedad. Su origen se remonta a un acontecimiento ocurrido hace casi dos siglos en Francia.

La elección del 19 de agosto está relacionada con el daguerrotipo, un procedimiento desarrollado y perfeccionado por el francés Louis Daguerre. El método fue presentado oficialmente en París en 1839 y se convirtió en uno de los primeros procesos fotográficos difundidos públicamente.

Ese año, el gobierno francés adquirió el procedimiento y permitió que pudiera utilizarse libremente, sin restricciones de patente. La decisión favoreció la expansión de esta nueva tecnología y convirtió a la fotografía en una herramienta cada vez más accesible.

¿Qué era el daguerrotipo? El sistema creado por Daguerre permitía obtener una imagen directamente sobre una placa de metal, específicamente una superficie de plata pulida que funcionaba como soporte para la fotografía. El resultado era una imagen única, sin posibilidad de realizar copias mediante el mismo procedimiento.

Daguerrotipo de Louis Daguerre. Daguerre había continuado las investigaciones iniciadas junto al científico Joseph Nicéphore Niépce, quien había conseguido años antes algunas de las primeras imágenes fotográficas. La técnica fue evolucionando hasta convertirse en un método más práctico para registrar escenas y, especialmente, realizar retratos.