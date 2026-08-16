Adiós al jabonero tradicional: el sencillo cambio que ayuda a que el jabón dure más

El jabonero es uno de esos objetos que suelen pasar desapercibidos en el baño, pero que pueden influir en cuánto dura una pastilla de jabón. El problema aparece cuando el recipiente acumula agua debajo del producto y la pastilla permanece en contacto con la humedad después de cada uso.

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Con el paso de los días, esa situación hace que el jabón se ablande, se adhiera al recipiente y pierda parte de su superficie cada vez que vuelve a utilizarse. Además, el agua estancada puede dejar residuos en la base del jabonero y favorecer la acumulación de suciedad.

Frente a este problema, una alternativa sencilla son los jaboneros inclinados , diseñados para evitar que el agua quede acumulada alrededor de la pastilla.

La clave está en su diseño. La base tiene una leve inclinación que permite que el agua se desplace hacia la parte más baja del recipiente, en lugar de permanecer debajo del jabón.

De esta manera, la pastilla queda con un menor contacto con el agua y puede mantenerse más seca entre un uso y otro. Esto ayuda a reducir el desgaste y permite aprovechar durante más tiempo el producto.

Jabón.

Otra opción para evitar que el jabón permanezca en contacto con el agua es utilizar recipientes con drenaje o superficies elevadas que permitan que el líquido escurra.

Además de prolongar la duración de la pastilla, mantener el jabón seco ayuda a conservar más limpio el recipiente, ya que disminuye la acumulación de restos blandos en el fondo.

Así, un pequeño cambio en un objeto cotidiano puede ayudar a evitar el desperdicio de jabón y mantener en mejores condiciones uno de los elementos de uso diario en el baño.