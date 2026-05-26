Los cortes de pelo en tendencia para el invierno 2026

Las capas marcadas y los cortes demasiado estructurados empiezan a perder protagonismo. Para el invierno 2026, las tendencias capilares apuntan a looks más suaves, fluidos y naturales, con movimiento pero sin líneas tan definidas ni contrastes extremos.

La idea ya no es llevar el cabello completamente pesado ni tampoco excesivamente escalonado, sino lograr un equilibrio donde las capas acompañen la caída natural del pelo y se integren sin cortes visibles.

Las llamadas capas invisibles se posicionan como una de las grandes tendencias. Este estilo permite sumar movimiento sin que se noten los cortes, logrando un efecto donde el cabello se ve uniforme, pero con textura al moverse. Funciona especialmente bien en melenas medias y largas, ya que ayuda a quitar peso sin perder densidad en las puntas ni volumen general.

El bob suave reemplaza al bob más rígido y geométrico. Mantiene una estructura definida, pero con puntas ligeramente descontracturadas para evitar un acabado demasiado recto o duro. Es un corte muy elegido para el invierno porque se adapta bien a prendas como bufandas o cuellos altos y no requiere un peinado perfecto todos los días.

Midi con movimiento: el largo más versátil

El corte midi sigue siendo protagonista en 2026 por su practicidad. Su largo, entre los hombros y la clavícula, lo convierte en una opción cómoda y versátil para usar suelto o recogido. La versión actual se aleja de las capas cortas en la parte superior y apuesta por una caída más natural, con menos estructura y más fluidez.

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Shag liviano: menos extremo, más adaptable

El estilo shag continúa vigente, pero en una versión mucho más suave. Deja atrás las capas muy marcadas y el efecto desordenado extremo para dar lugar a un acabado más equilibrado. En 2026 se lleva con capas livianas, flequillo tipo cortina y textura controlada, ideal para quienes buscan movimiento sin un look demasiado rockero.

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Butterfly bob: volumen con suavidad

El butterfly bob es una adaptación del corte mariposa a un largo más corto. Aporta volumen y enmarca el rostro, pero sin capas agresivas ni contrastes marcados. Según tendencias destacadas por medios especializados, este estilo se impone por su estética ligera, femenina y fácil de llevar en el día a día.