    • 21 de mayo de 2026 - 11:22

    ¿Tenés palitos de helado? El paso a paso para reutilizarlos para tus plantas en el jardín

    El paso a paso para poder darles una segunda vida antes de que terminen en la basura.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los palitos de helado suelen terminar en la basura, pero una gran alternativa antes de desecharlos es darles una segunda vida en el jardín. Con un poco de ingenio, podés crear cercos para proteger a las plantas.

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    De esta manera, se aprovechan dos tendencias cada vez más populares: la reutilización de materiales cotidianos y la decoración hecha en casa.

    Por qué los palitos de helado sirven para el jardín

    La madera de estos palitos es liviana, fácil de manipular y resistente para proyectos pequeños. Además, se pueden pintar, barnizar o dejar al natural para lograr distintos estilos. Entre sus ventajas, se destaca:

    • Son económicos y fáciles de conseguir
    • Permiten reciclar materiales que normalmente se desechan
    • Ayudan a proteger plantas pequeñas y brotes
    • Funcionan como decoración para balcones, patios y jardines

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    Los palitos de helado pueden proteger a tus plantas. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Los palitos de helado pueden proteger a tus plantas. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Cómo hacer un cerco para plantas con palitos de helado

    El procedimiento es muy simple y no requiere herramientas especiales. En pocos minutos se puede crear un mini cerco decorativo para macetas o canteros. Para esto, es necesario:

    • Palitos de helado limpios y secos
    • Pegamento fuerte o pistola encoladora
    • Pintura o barniz (opcional)
    • Tijera o pinza de corte
    • Hilo, alambre fino o varillas de madera

    Paso a paso

    • Limpiá bien los palitos y dejalos secar.
    • Elegí el tamaño del cerco según la maceta o planta.
    • Pegá los palitos de forma vertical sobre dos varillas horizontales para formar una mini cerca.
    • Dejá secar completamente el pegamento.
    • Si querés, pintalo de blanco, marrón o colores vivos para darle un estilo más decorativo.
    • Colocá el cerco alrededor de la planta o clavalo suavemente en la tierra.

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    Con un poco de ingenio, podés hacer cercos de colores para tus plantas. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Con un poco de ingenio, podés hacer cercos de colores para tus plantas. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Qué otras ideas existen para reutilizar palitos de helado en el jardín

    Además de cercos, estos palitos pueden servir para distintos usos prácticos como:

    • Etiquetas para identificar plantas y semillas
    • Soportes para brotes pequeños
    • Mini macetas decorativas
    • Caminos decorativos para suculentas
    • Adornos artesanales para balcones y patios

    Las manualidades con materiales reciclados ganaron popularidad porque permiten ahorrar dinero y reducir residuos en casa. Los palitos de helado son uno de los materiales más elegidos porque resultan versátiles, fáciles de trabajar y perfectos para proyectos simples

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