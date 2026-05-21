¿Tenés palitos de helado? El paso a paso para reutilizarlos para tus plantas en el jardín

El paso a paso para poder darles una segunda vida antes de que terminen en la basura.

Los palitos de helado suelen terminar en la basura, pero una gran alternativa antes de desecharlos es darles una segunda vida en el jardín. Con un poco de ingenio, podés crear cercos para proteger a las plantas.

De esta manera, se aprovechan dos tendencias cada vez más populares: la reutilización de materiales cotidianos y la decoración hecha en casa.

Por qué los palitos de helado sirven para el jardín La madera de estos palitos es liviana, fácil de manipular y resistente para proyectos pequeños. Además, se pueden pintar, barnizar o dejar al natural para lograr distintos estilos. Entre sus ventajas, se destaca:

Son económicos y fáciles de conseguir

y fáciles de conseguir Permiten reciclar materiales que normalmente se desechan

materiales que normalmente se desechan Ayudan a proteger plantas pequeñas y brotes

y Funcionan como decoración para balcones, patios y jardines

image Los palitos de helado pueden proteger a tus plantas. (Imagen ilustrativa generada con IA) Cómo hacer un cerco para plantas con palitos de helado El procedimiento es muy simple y no requiere herramientas especiales. En pocos minutos se puede crear un mini cerco decorativo para macetas o canteros. Para esto, es necesario: