¿Tenés palitos de helado? El paso a paso para reutilizarlos para tus plantas en el jardín

Los palitos de helado suelen terminar en la basura, pero una gran alternativa antes de desecharlos es darles una segunda vida en el jardín. Con un poco de ingenio, podés crear cercos para proteger a las plantas.
El paso a paso para poder darles una segunda vida antes de que terminen en la basura.
Los palitos de helado suelen terminar en la basura, pero una gran alternativa antes de desecharlos es darles una segunda vida en el jardín. Con un poco de ingenio, podés crear cercos para proteger a las plantas.
De esta manera, se aprovechan dos tendencias cada vez más populares: la reutilización de materiales cotidianos y la decoración hecha en casa.
La madera de estos palitos es liviana, fácil de manipular y resistente para proyectos pequeños. Además, se pueden pintar, barnizar o dejar al natural para lograr distintos estilos. Entre sus ventajas, se destaca:
El procedimiento es muy simple y no requiere herramientas especiales. En pocos minutos se puede crear un mini cerco decorativo para macetas o canteros. Para esto, es necesario:
Paso a paso
Además de cercos, estos palitos pueden servir para distintos usos prácticos como:
Las manualidades con materiales reciclados ganaron popularidad porque permiten ahorrar dinero y reducir residuos en casa. Los palitos de helado son uno de los materiales más elegidos porque resultan versátiles, fáciles de trabajar y perfectos para proyectos simples