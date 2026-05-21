    • 21 de mayo de 2026 - 11:06

    Los chefs ya no recomiendan las tablas de madera para la cocina: cuál es la nueva tendencia

    Cada vez más personas las eligen por su resistencia, su fácil limpieza y porque no absorben olores ni humedad como ocurre con otros materiales tradicionales usados en la cocina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante años, las tablas de madera fueron las protagonistas absolutas de las cocinas. Sin embargo, en 2026 comenzó a crecer una nueva tendencia entre chefs profesionales y fanáticos de la cocina: las tablas de titanio.

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    Cada vez más personas las eligen por su resistencia, su facilidad de limpieza y porque prometen una mayor higiene frente a materiales tradicionales como la madera o el plástico. Aunque todavía generan debate entre cocineros, ya empezaron a viralizarse en redes sociales y marketplaces de todo el mundo.

    Por qué las tablas de titanio empezaron a ganar popularidad

    Especialistas en cocina explican que uno de los mayores atractivos del titanio es que se trata de un material no poroso. Esto significa que no absorbe líquidos, olores ni restos de alimentos como puede ocurrir con algunas tablas de madera.

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    La tabla de titanio para la cocina es cada vez más elegida por su resistencia y facilidad para limpiar. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    La tabla de titanio para la cocina es cada vez más elegida por su resistencia y facilidad para limpiar. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    Además, el titanio resiste muchísimo el desgaste diario, no se agrieta fácilmente y soporta mejor la humedad constante. Por eso muchas marcas empezaron a promocionarlas como una alternativa “más higiénica” para cortar carne, verduras y otros alimentos.

    Algunos fabricantes incluso aseguran que ayudan a evitar acumulación de bacterias y moho gracias a la superficie lisa y fácil de limpiar.

    Lo que dicen algunos chefs sobre esta tendencia

    Distintos sitios especializados en utensilios gastronómicos señalan que cada vez más cocinas profesionales comenzaron a incorporar tablas de titanio por su durabilidad y facilidad de desinfección.

    En redes sociales y foros de cocina también crecieron muchísimo los comentarios de cocineros que destacan algo muy puntual: el titanio prácticamente no retiene olores de ingredientes fuertes como ajo, cebolla o pescado, algo que sí suele pasar con tablas tradicionales después de mucho uso.

    Además, muchos usuarios valoran que puedan lavarse rápidamente y que no necesiten tantos cuidados especiales como las tablas de madera curadas con aceite.

    Cuánto cuestan actualmente

    El precio depende muchísimo del tamaño y el grosor, pero en tiendas online y marketplaces ya pueden encontrarse distintos modelos.

    Actualmente las tablas de titanio se encuentran a estos precios:

    • las más pequeñas arrancan a partir de los $40.000
    • otros modelos más premium con doble cara rondan los $73.000

    El detalle que todavía genera debate

    Aunque las tablas de titanio tienen muchísimos defensores, algunos cocineros señalan un punto importante: ciertos modelos pueden resultar más agresivos para el filo de algunos cuchillos.

    Especialistas recomiendan usar cuchillos de buena calidad y evitar hacer demasiada presión al cortar para no desgastar el filo más rápido. Por eso, mientras algunos chefs las aman por su higiene y resistencia, otros continúan prefiriendo la sensación más suave y silenciosa de la madera.

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