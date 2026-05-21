Los chefs ya no recomiendan las tablas de madera para la cocina: cuál es la nueva tendencia

Durante años, las tablas de madera fueron las protagonistas absolutas de las cocinas. Sin embargo, en 2026 comenzó a crecer una nueva tendencia entre chefs profesionales y fanáticos de la cocina: las tablas de titanio .

La planta que ahuyenta de tu cocina a las mosquitas de la fruta

¿Tenés frascos de café y mermelada? 5 formas de reutilizarlos en la cocina y el baño

Cada vez más personas las eligen por su resistencia, su facilidad de limpieza y porque prometen una mayor higiene frente a materiales tradicionales como la madera o el plástico. Aunque todavía generan debate entre cocineros, ya empezaron a viralizarse en redes sociales y marketplaces de todo el mundo.

Especialistas en cocina explican que uno de los mayores atractivos del titanio es que se trata de un material no poroso . Esto significa que no absorbe líquidos, olores ni restos de alimentos como puede ocurrir con algunas tablas de madera.

Además, el titanio resiste muchísimo el desgaste diario , no se agrieta fácilmente y soporta mejor la humedad constante. Por eso muchas marcas empezaron a promocionarlas como una alternativa “más higiénica” para cortar carne, verduras y otros alimentos .

La tabla de titanio para la cocina es cada vez más elegida por su resistencia y facilidad para limpiar. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

Algunos fabricantes incluso aseguran que ayudan a evitar acumulación de bacterias y moho gracias a la superficie lisa y fácil de limpiar.

Lo que dicen algunos chefs sobre esta tendencia

Distintos sitios especializados en utensilios gastronómicos señalan que cada vez más cocinas profesionales comenzaron a incorporar tablas de titanio por su durabilidad y facilidad de desinfección.

En redes sociales y foros de cocina también crecieron muchísimo los comentarios de cocineros que destacan algo muy puntual: el titanio prácticamente no retiene olores de ingredientes fuertes como ajo, cebolla o pescado, algo que sí suele pasar con tablas tradicionales después de mucho uso.

Además, muchos usuarios valoran que puedan lavarse rápidamente y que no necesiten tantos cuidados especiales como las tablas de madera curadas con aceite.

Cuánto cuestan actualmente

El precio depende muchísimo del tamaño y el grosor, pero en tiendas online y marketplaces ya pueden encontrarse distintos modelos.

Actualmente las tablas de titanio se encuentran a estos precios:

las más pequeñas arrancan a partir de los $40.000

otros modelos más premium con doble cara rondan los $73.000

El detalle que todavía genera debate

Aunque las tablas de titanio tienen muchísimos defensores, algunos cocineros señalan un punto importante: ciertos modelos pueden resultar más agresivos para el filo de algunos cuchillos.

Especialistas recomiendan usar cuchillos de buena calidad y evitar hacer demasiada presión al cortar para no desgastar el filo más rápido. Por eso, mientras algunos chefs las aman por su higiene y resistencia, otros continúan prefiriendo la sensación más suave y silenciosa de la madera.