    • 21 de mayo de 2026 - 11:12

    ¿Por qué los paquetes de snacks son metálicos por dentro? La respuesta

    Aunque casi nadie les presta atención, estos envases fueron diseñados con una tecnología especial que ayuda a proteger los alimentos de distintos factores externos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Aunque muchas personas lo ven solo como un detalle del envase, el interior metalizado de los paquetes de snacks cumple una función muchísimo más importante de lo que parece. Papas fritas, palitos, nachos y otros productos similares utilizan este material para conservar mejor el alimento y evitar que pierda textura o sabor.

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    De hecho, especialistas en conservación alimentaria explican que ese recubrimiento interno fue clave para extender la vida útil de muchísimos productos industrializados.

    Qué material tienen realmente por dentro

    Aunque parecen completamente metálicos, la mayoría de estos envases no están hechos solo de aluminio. En realidad, suelen combinar varias capas de plástico flexible con una película muy fina metalizada.

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    Este envoltorio cumple una función crucial para conservar mejor los snacks. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    Este envoltorio cumple una función crucial para conservar mejor los snacks. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    Esa estructura funciona como una barrera protectora frente a factores externos que pueden arruinar rápidamente los snacks, especialmente:

    • la humedad,
    • el oxígeno,
    • la luz,
    • y el calor.

    Gracias a eso, los alimentos pueden mantenerse crocantes durante más tiempo incluso después de pasar semanas almacenados o transportados.

    Por qué es tan importante bloquear el aire y la humedad

    Los snacks fritos contienen aceites y grasas que pueden deteriorarse rápidamente cuando entran en contacto con el oxígeno o cambios de temperatura.

    Además, la humedad es uno de los peores enemigos de este tipo de productos porque hace que pierdan crocancia casi inmediatamente.

    Por eso los envases metalizados ayudan a crear una especie de “escudo” que reduce muchísimo el intercambio de aire con el exterior. De esa manera, el producto conserva mejor el sabor, textura y frescura.

    El detalle que muchas personas confunden

    Muchos creen que las bolsas vienen infladas “para engañar” y traer menos cantidad de producto. Sin embargo, especialistas explican que gran parte de ese espacio tiene una función importante.

    Dentro de los paquetes suele haber nitrógeno, un gas que ayuda a proteger los snacks durante el transporte y evita que se rompan o se oxiden rápidamente.

    Sin ese colchón de aire, muchísimas papas fritas llegarían trituradas o perderían calidad antes de llegar a los supermercados.

    Por qué no usan envases transparentes

    Aunque podrían parecer más atractivos visualmente, los envases transparentes dejan pasar mucha más luz y calor, algo que acelera el deterioro de ciertos alimentos.

    La capa metalizada ayuda justamente a bloquear parte de esa exposición y proteger mejor los ingredientes. Por eso muchísimas marcas de snacks, café y alimentos secos utilizan sistemas de empaquetado similares.

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