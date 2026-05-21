Por qué los expertos recomiendan poner un jabón en el jardín

Una simple pastilla de jabón puede convertirse en una gran aliada para el jardín. Aunque la mayoría la asocia únicamente con la limpieza del hogar, cada vez más especialistas en jardinería recomiendan reutilizarla para resolver problemas cotidianos en plantas, macetas y herramientas.

Las 11 hierbas aromáticas que podés cultivar en agua y crecen en pocos días

¿Tenés palitos de helado? El paso a paso para reutilizarlos para tus plantas en el jardín

El motivo es simple: el jabón tiene propiedades que pueden ayudar a combatir ciertos insectos , ahuyentar animales y facilitar tareas de mantenimiento sin necesidad de gastar dinero en productos específicos. Además, reutilizar restos de jabón permite darle una segunda vida a algo que normalmente termina en la basura.

Uno de los usos más conocidos del jabón tiene que ver con el control de plagas . Algunos jardineros colocan trozos cerca de las plantas porque el olor intenso puede ayudar a mantener alejados insectos y pequeños animales que suelen dañar hojas, flores o cultivos.

También puede utilizarse diluido en agua para combatir insectos blandos como pulgones, moscas blancas, ácaros y algunos tipos de cochinillas.

En esos casos, la espuma actúa sobre los insectos sin necesidad de utilizar productos químicos más agresivos.

image El jabón blanco puede mezclarse con agua para regar las plantas y protegerlas de las plagas. (Foto ilustrativa generada con IA)

Otras funciones útiles que tiene el jabón

Además de ayudar con las plagas, el jabón puede servir para distintas tareas de mantenimiento dentro del jardín.

Limpieza de macetas : lavar las macetas con jabón antes de reutilizarlas ayuda a eliminar restos de hongos, tierra vieja y bacterias que pueden afectar a nuevas plantas.

: lavar las macetas con jabón antes de reutilizarlas ayuda a eliminar restos de hongos, tierra vieja y bacterias que pueden afectar a nuevas plantas. Cuidado de herramientas : muchos jardineros usan jabón para limpiar tijeras, palitas y herramientas de corte después de trabajar. Incluso, pasar una barra seca sobre las hojas metálicas puede ayudar a mejorar el deslizamiento.

: muchos jardineros usan jabón para limpiar tijeras, palitas y herramientas de corte después de trabajar. Incluso, pasar una barra seca sobre las hojas metálicas puede ayudar a mejorar el deslizamiento. Complemento para preparados caseros: en algunas mezclas naturales para plantas, el jabón funciona como un “adherente”, permitiendo que los líquidos se fijen mejor sobre las hojas.

Cómo usarlo correctamente

Los especialistas recomiendan usar el jabón con moderación y evitar productos demasiado perfumados o con muchos químicos.

Las formas más comunes de uso son:

Colocar pequeños trozos cerca de las plantas

Rallarlo y esparcirlo sobre la tierra

Diluir una pequeña cantidad en agua

Utilizarlo para limpiar macetas y herramientas

También aconsejan no abusar de la cantidad, especialmente en exteriores, ya que el exceso puede alterar el suelo o dejar residuos innecesarios después de la lluvia.