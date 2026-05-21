    • 21 de mayo de 2026 - 11:09

    Para qué sirve poner una taza con sal gruesa cerca de la ventana y por qué recomiendan hacerlo en invierno

    Especialistas en hogar aseguran que este método casero puede convertirse en un gran aliado en los días más fríos, especialmente en ambientes donde suele acumularse humedad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con la llegada del frío, muchas personas empiezan a notar un problema bastante común dentro de la casa: la humedad en ventanas y ambientes cerrados. Lo que pocos saben es que existe un truco casero muy simple que volvió a viralizarse durante los últimos inviernos: colocar una taza con sal gruesa cerca de las ventanas.

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    Aunque parece un consejo extraño, especialistas en limpieza y mantenimiento del hogar explican que este método puede ayudar a reducir parte de la condensación y el exceso de humedad en determinados espacios. Además, es una alternativa económica y fácil de implementar sin necesidad de aparatos eléctricos.

    Por qué aparece humedad en las ventanas durante el invierno

    En los meses fríos, la diferencia de temperatura entre el interior de la casa y el exterior provoca condensación en vidrios y marcos de ventanas. Eso genera gotas de agua, sensación de humedad, olor a encierro y, en algunos casos, aparición de moho.

    El problema suele empeorar en ambientes poco ventilados o donde se utiliza calefacción durante muchas horas seguidas. Incluso, muchas personas notan que las ventanas “transpiran” apenas baja la temperatura durante la noche.

    Qué función cumple la sal gruesa

    La sal gruesa tiene una característica conocida como capacidad higroscópica, es decir, puede absorber parte de la humedad presente en el ambiente.

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    La sal absorbe la humedad del ambiente. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    La sal absorbe la humedad del ambiente. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    Por eso, al colocarla cerca de ventanas o rincones húmedos, muchas personas la utilizan como una especie de deshumidificador casero. Con el paso de las horas, la sal empieza lentamente a captar humedad ambiental y puede endurecerse o formar pequeños grumos.

    Especialistas aclaran que no reemplaza soluciones profesionales en casos graves de humedad, pero sí puede ayudar bastante en situaciones leves o temporales dentro del hogar.

    Cómo hacer este truco casero correctamente

    El método es muy simple y prácticamente no requiere preparación:

    • colocar sal gruesa dentro de una taza, bowl o recipiente,
    • ubicarlo cerca de la ventana o del área con más condensación,
    • y cambiar la sal cuando empiece a humedecerse demasiado.

    Muchas personas también agregan unas gotas de aceite esencial o cáscaras de cítricos para mejorar el aroma del ambiente mientras absorben humedad.

    El detalle que pocas personas conocen

    Con el paso de los días, la sal puede empezar a verse mojada o incluso acumular algo de agua en el fondo del recipiente. Eso ocurre justamente porque está absorbiendo parte de la humedad ambiental.

    Por eso muchos recomiendan revisar el contenido cada varios días, especialmente durante jornadas de lluvia o semanas muy frías donde la condensación suele aumentar muchísimo dentro de la casa.

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