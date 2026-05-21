    • 21 de mayo de 2026 - 11:14

    Las 3 plantas que necesitan poca luz y son ideales para departamentos chicos

    Especialistas en jardinería aseguran que estas especies se adaptan muy bien a interiores pequeños y pueden mantenerse en buen estado incluso con poca luz natural y cuidados mínimos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tener plantas dentro de casa dejó de ser solo una cuestión decorativa. En departamentos chicos, especialmente aquellos con poca ventilación o escasa entrada de sol, muchas personas comenzaron a buscar especies resistentes y fáciles de mantener.

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    Por eso algunas plantas de interior se volvieron especialmente populares en 2026: sobreviven bien en espacios reducidos, requieren pocos cuidados y toleran bastante mejor la falta de luz natural que otras variedades más delicadas.

    Aspidistra: la planta “indestructible” que volvió a ponerse de moda

    La aspidistra, conocida también como “planta de hierro”, es una de las especies más resistentes para interiores. Tolera muy bien la poca luz, los cambios de temperatura y hasta ciertos descuidos con el riego.

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    La aspidistra también es conocida como

    La aspidistra también es conocida como "planta de hierro" por su resistencia. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    Por eso durante los últimos años empezó a reaparecer muchísimo en departamentos pequeños y oficinas. Además, sus hojas largas y oscuras aportan un estilo elegante sin ocupar demasiado espacio.

    Peperomia: pequeña, resistente y perfecta para estantes

    La peperomia se volvió tendencia entre quienes buscan plantas compactas y fáciles de mantener. Existen muchísimas variedades distintas, pero la mayoría comparte algo importante: necesitan poca agua y se adaptan bastante bien a interiores luminosos sin sol directo.

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    La peperomia es ideal para decorar algunos espacios compactos. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    La peperomia es ideal para decorar algunos espacios compactos. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    Como no suelen crecer demasiado, muchas personas las usan para decorar escritorios, bibliotecas o mesas chicas sin recargar el ambiente.

    Aglaonema: la favorita para ambientes con poca luz

    La aglaonema empezó a viralizarse muchísimo en redes sociales por sus hojas grandes y con tonalidades variadas. Además de verse muy decorativa, especialistas destacan que puede adaptarse bastante bien a rincones donde otras plantas no sobreviven fácilmente.

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    La aglaonema es una gran opción que soporta ambientes con poca ventilación. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    La aglaonema es una gran opción que soporta ambientes con poca ventilación. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

    Necesita riegos moderados y suele soportar ambientes calefaccionados o departamentos con poca ventilación mejor que otras especies tropicales más delicadas.

    Por qué estas plantas se volvieron tendencia

    Durante los últimos años, muchísimas personas comenzaron a incorporar plantas para hacer más cálidos los espacios pequeños y sumar algo de naturaleza dentro de casa.

    Sin embargo, no todas las especies soportan bien la calefacción, la poca ventilación o la falta de sol directo. Por eso las variedades más resistentes empezaron a viralizarse especialmente entre quienes viven en departamentos urbanos o recién empiezan a tener plantas.

    Especialistas remarcan además que uno de los errores más comunes es regar demasiado por miedo a que las plantas se sequen. En muchos casos, el exceso de agua termina dañando más las raíces que la falta ocasional de riego.

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