Las 3 plantas que necesitan poca luz y son ideales para departamentos chicos

Tener plantas dentro de casa dejó de ser solo una cuestión decorativa. En departamentos chicos, especialmente aquellos con poca ventilación o escasa entrada de sol , muchas personas comenzaron a buscar especies resistentes y fáciles de mantener.

Las 3 plantas que cada vez más se usan más en interiores

Por eso algunas plantas de interior se volvieron especialmente populares en 2026: sobreviven bien en espacios reducidos , requieren pocos cuidados y toleran bastante mejor la falta de luz natural que otras variedades más delicadas.

La aspidistra , conocida también como “planta de hierro” , es una de las especies más resistentes para interiores. Tolera muy bien la poca luz , los cambios de temperatura y hasta ciertos descuidos con el riego .

Por eso durante los últimos años empezó a reaparecer muchísimo en departamentos pequeños y oficinas. Además, sus hojas largas y oscuras aportan un estilo elegante sin ocupar demasiado espacio.

La aspidistra también es conocida como "planta de hierro" por su resistencia. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

Peperomia: pequeña, resistente y perfecta para estantes

La peperomia se volvió tendencia entre quienes buscan plantas compactas y fáciles de mantener. Existen muchísimas variedades distintas, pero la mayoría comparte algo importante: necesitan poca agua y se adaptan bastante bien a interiores luminosos sin sol directo.

image La peperomia es ideal para decorar algunos espacios compactos. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

Como no suelen crecer demasiado, muchas personas las usan para decorar escritorios, bibliotecas o mesas chicas sin recargar el ambiente.

Aglaonema: la favorita para ambientes con poca luz

La aglaonema empezó a viralizarse muchísimo en redes sociales por sus hojas grandes y con tonalidades variadas. Además de verse muy decorativa, especialistas destacan que puede adaptarse bastante bien a rincones donde otras plantas no sobreviven fácilmente.

image La aglaonema es una gran opción que soporta ambientes con poca ventilación. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

Necesita riegos moderados y suele soportar ambientes calefaccionados o departamentos con poca ventilación mejor que otras especies tropicales más delicadas.

Por qué estas plantas se volvieron tendencia

Durante los últimos años, muchísimas personas comenzaron a incorporar plantas para hacer más cálidos los espacios pequeños y sumar algo de naturaleza dentro de casa.

Sin embargo, no todas las especies soportan bien la calefacción, la poca ventilación o la falta de sol directo. Por eso las variedades más resistentes empezaron a viralizarse especialmente entre quienes viven en departamentos urbanos o recién empiezan a tener plantas.

Especialistas remarcan además que uno de los errores más comunes es regar demasiado por miedo a que las plantas se sequen. En muchos casos, el exceso de agua termina dañando más las raíces que la falta ocasional de riego.