Las 3 plantas que necesitan poca luz y son ideales para departamentos chicos

Tener plantas dentro de casa dejó de ser solo una cuestión decorativa. En departamentos chicos, especialmente aquellos con poca ventilación o escasa entrada de sol, muchas personas comenzaron a buscar especies resistentes y fáciles de mantener.
Especialistas en jardinería aseguran que estas especies se adaptan muy bien a interiores pequeños y pueden mantenerse en buen estado incluso con poca luz natural y cuidados mínimos.
Tener plantas dentro de casa dejó de ser solo una cuestión decorativa. En departamentos chicos, especialmente aquellos con poca ventilación o escasa entrada de sol, muchas personas comenzaron a buscar especies resistentes y fáciles de mantener.
Por eso algunas plantas de interior se volvieron especialmente populares en 2026: sobreviven bien en espacios reducidos, requieren pocos cuidados y toleran bastante mejor la falta de luz natural que otras variedades más delicadas.
La aspidistra, conocida también como “planta de hierro”, es una de las especies más resistentes para interiores. Tolera muy bien la poca luz, los cambios de temperatura y hasta ciertos descuidos con el riego.
Por eso durante los últimos años empezó a reaparecer muchísimo en departamentos pequeños y oficinas. Además, sus hojas largas y oscuras aportan un estilo elegante sin ocupar demasiado espacio.
La peperomia se volvió tendencia entre quienes buscan plantas compactas y fáciles de mantener. Existen muchísimas variedades distintas, pero la mayoría comparte algo importante: necesitan poca agua y se adaptan bastante bien a interiores luminosos sin sol directo.
Como no suelen crecer demasiado, muchas personas las usan para decorar escritorios, bibliotecas o mesas chicas sin recargar el ambiente.
La aglaonema empezó a viralizarse muchísimo en redes sociales por sus hojas grandes y con tonalidades variadas. Además de verse muy decorativa, especialistas destacan que puede adaptarse bastante bien a rincones donde otras plantas no sobreviven fácilmente.
Necesita riegos moderados y suele soportar ambientes calefaccionados o departamentos con poca ventilación mejor que otras especies tropicales más delicadas.
Durante los últimos años, muchísimas personas comenzaron a incorporar plantas para hacer más cálidos los espacios pequeños y sumar algo de naturaleza dentro de casa.
Sin embargo, no todas las especies soportan bien la calefacción, la poca ventilación o la falta de sol directo. Por eso las variedades más resistentes empezaron a viralizarse especialmente entre quienes viven en departamentos urbanos o recién empiezan a tener plantas.
Especialistas remarcan además que uno de los errores más comunes es regar demasiado por miedo a que las plantas se sequen. En muchos casos, el exceso de agua termina dañando más las raíces que la falta ocasional de riego.