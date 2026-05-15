Las 3 plantas que cada vez más se usan más en interiores

Tener un rincón muy luminoso dentro de casa puede parecer perfecto para cualquier planta, pero la realidad es que no todas toleran bien la exposición constante a la claridad intensa .

Las mejores plantas de interior para decorar una oficina de trabajo y reducir el estrés

Algunas terminan quemándose, otras pierden color y muchas simplemente dejan de crecer. Por eso, especialistas en jardinería recomiendan elegir especies que realmente aprovechen los ambientes con abundante luz natural sin sufrir demasiado mantenimiento.

Entre las más recomendadas aparecen tres plantas que se volvieron tendencia por combinar resistencia, estética y facilidad de cuidado: la strelitzia, el ficus elastica y el olivo enano . Todas se adaptan muy bien a espacios interiores luminosos y pueden transformar completamente un rincón del living, un escritorio o una galería cerrada.

La strelitzia, también conocida como “ave del paraíso” , es una de las favoritas para espacios con muchísima entrada de luz. Sus hojas grandes y verticales generan un efecto tropical muy buscado en decoración de interiores.

image La strelitzia es ideal para los rincones luminosos de la casa. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

Especialistas explican que esta planta necesita ambientes muy luminosos para crecer fuerte y mantener su color intenso. Incluso puede tolerar algunas horas de sol suave directo, especialmente durante la mañana.

Además, suele adaptarse bastante bien a interiores siempre que tenga espacio y no se la riegue en exceso.

Ficus elastica: resistente, elegante y fácil de mantener

Otra de las plantas más elegidas para rincones luminosos es el ficus elastica, conocido también como árbol de caucho.

image Muchos especialistas recomiendan el ficus elastica para estos rincones luminosos. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

Sus hojas grandes, brillantes y oscuras hacen que funcione muy bien como planta decorativa en livings, oficinas o dormitorios con buena entrada de luz indirecta. Según especialistas, necesita claridad abundante pero conviene evitar el sol fuerte directo durante muchas horas porque puede quemar sus hojas.

Además, es una planta bastante resistente y tolera mejor que otras algunos descuidos de riego.

Olivo enano: la opción minimalista que cada vez se usa más en interiores

En los últimos años, el olivo enano empezó a aparecer muchísimo en decoración de interiores, especialmente en ambientes minimalistas y modernos.

image El olivo enano es cada vez más elegido para decorar los ambientes con mucha luz. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

A diferencia de otras plantas más tropicales, necesita muchísima luz natural para mantenerse sano y conservar su tono gris verdoso característico. Por eso suele recomendarse cerca de ventanales, balcones cerrados o rincones donde entre sol varias horas al día.

Especialistas remarcan que una de sus ventajas es que requiere poco riego y soporta bastante bien ambientes secos.

El error más común en espacios muy luminosos

Aunque estas plantas disfrutan la claridad, especialistas explican que “mucha luz” no siempre significa sol directo intenso durante todo el día.

De hecho, varias especies pueden sufrir si reciben sol fuerte detrás de un vidrio durante demasiadas horas, especialmente en verano. Por eso muchas veces recomiendan usar cortinas finas, alejarlas algunos centímetros de la ventana o buscar luz indirecta intensa.

También aconsejan girar las macetas cada algunas semanas para que la planta crezca de manera pareja y no se incline buscando luz.