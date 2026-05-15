Ya no se usan los jeans oversize: la tendencia que se impone este año

Durante los últimos años, los jeans oversize fueron protagonistas absolutos del street style global. Cómodos, relajados y versátiles, dominaron colecciones, redes sociales y looks urbanos en casi todas las capitales de la moda.

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Pero en 2026, París y Milán marcan un giro inesperado: los pantalones excesivamente anchos empiezan a perder protagonismo frente a una estética más pulida, con cortes rectos, estructuras definidas y guiños al minimalismo clásico de los años 90.

La nueva tendencia apuesta por siluetas más limpias , favorecedoras y fáciles de combinar, al dejar atrás el efecto “desprolijo intencional” que caracterizó al denim oversize.

Aunque dominaron durante varias temporadas, muchos especialistas coinciden en que el exceso de volumen comenzó a saturar la escena fashion .

Además de generar looks visualmente pesados, muchas veces los jeans oversized resultaban poco funcionales para la rutina urbana: arrastraban tela, deformaban la silueta y requerían estilismos muy pensados para no verse descuidados.

En ciudades como París y Milán, donde la sofisticación relajada define el estilo cotidiano, la moda empezó a priorizar prendas más precisas y estructuradas.

El regreso del jean recto clásico

La gran estrella de 2026 es el jean recto de tiro medio o alto. Se trata de una silueta atemporal que estiliza sin ajustarse demasiado, aporta estructura y funciona con prácticamente cualquier tipo de calzado.

Las pasarelas europeas y el street style lo muestran en versiones:

azul índigo profundo;

gris lavado;

negro mate;

denim crudo;

azul vintage apenas desgastado.

image Kendall Jenner con jeans rectos, a la moda en 2026 (Foto: Revista Vogue).

La clave está en cortes definidos, sin exceso de tela y con caída natural.

Cómo se usa el nuevo jean tendencia

En París y Milán, la consigna es clara: menos volumen, más precisión.

Las combinaciones que más se repiten son:

jean recto + blazer entallado ;

; jean oscuro + mocasines retro;

denim clásico + zapatillas metalizadas ;

; jean recto + trench minimalista ;

; pantalón de denim rígido + camisa blanca estructurada.

La idea es construir looks simples pero sofisticados, donde cada prenda tenga protagonismo sin competir visualmente.