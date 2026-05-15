Ya no se usan los jeans oversize: la tendencia que se impone este año

Durante los últimos años, los jeans oversize fueron protagonistas absolutos del street style global. Cómodos, relajados y versátiles, dominaron colecciones, redes sociales y looks urbanos en casi todas las capitales de la moda.
El regreso de las siluetas rectas, estructuradas y de inspiración noventosa marca el pulso de la moda europea y desplaza a los cortes anchos que dominaron las calles durante las últimas temporadas.
Durante los últimos años, los jeans oversize fueron protagonistas absolutos del street style global. Cómodos, relajados y versátiles, dominaron colecciones, redes sociales y looks urbanos en casi todas las capitales de la moda.
Pero en 2026, París y Milán marcan un giro inesperado: los pantalones excesivamente anchos empiezan a perder protagonismo frente a una estética más pulida, con cortes rectos, estructuras definidas y guiños al minimalismo clásico de los años 90.
La nueva tendencia apuesta por siluetas más limpias, favorecedoras y fáciles de combinar, al dejar atrás el efecto “desprolijo intencional” que caracterizó al denim oversize.
Aunque dominaron durante varias temporadas, muchos especialistas coinciden en que el exceso de volumen comenzó a saturar la escena fashion.
Además de generar looks visualmente pesados, muchas veces los jeans oversized resultaban poco funcionales para la rutina urbana: arrastraban tela, deformaban la silueta y requerían estilismos muy pensados para no verse descuidados.
En ciudades como París y Milán, donde la sofisticación relajada define el estilo cotidiano, la moda empezó a priorizar prendas más precisas y estructuradas.
La gran estrella de 2026 es el jean recto de tiro medio o alto. Se trata de una silueta atemporal que estiliza sin ajustarse demasiado, aporta estructura y funciona con prácticamente cualquier tipo de calzado.
Las pasarelas europeas y el street style lo muestran en versiones:
La clave está en cortes definidos, sin exceso de tela y con caída natural.
En París y Milán, la consigna es clara: menos volumen, más precisión.
Las combinaciones que más se repiten son:
La idea es construir looks simples pero sofisticados, donde cada prenda tenga protagonismo sin competir visualmente.