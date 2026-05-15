    • 15 de mayo de 2026 - 16:32

    Ya no se usan los jeans oversize: la tendencia que se impone este año

    El regreso de las siluetas rectas, estructuradas y de inspiración noventosa marca el pulso de la moda europea y desplaza a los cortes anchos que dominaron las calles durante las últimas temporadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante los últimos años, los jeans oversize fueron protagonistas absolutos del street style global. Cómodos, relajados y versátiles, dominaron colecciones, redes sociales y looks urbanos en casi todas las capitales de la moda.

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    Pero en 2026, París y Milán marcan un giro inesperado: los pantalones excesivamente anchos empiezan a perder protagonismo frente a una estética más pulida, con cortes rectos, estructuras definidas y guiños al minimalismo clásico de los años 90.

    La nueva tendencia apuesta por siluetas más limpias, favorecedoras y fáciles de combinar, al dejar atrás el efecto “desprolijo intencional” que caracterizó al denim oversize.

    Por qué los jeans oversize quedan atrás

    Aunque dominaron durante varias temporadas, muchos especialistas coinciden en que el exceso de volumen comenzó a saturar la escena fashion.

    Además de generar looks visualmente pesados, muchas veces los jeans oversized resultaban poco funcionales para la rutina urbana: arrastraban tela, deformaban la silueta y requerían estilismos muy pensados para no verse descuidados.

    En ciudades como París y Milán, donde la sofisticación relajada define el estilo cotidiano, la moda empezó a priorizar prendas más precisas y estructuradas.

    El regreso del jean recto clásico

    La gran estrella de 2026 es el jean recto de tiro medio o alto. Se trata de una silueta atemporal que estiliza sin ajustarse demasiado, aporta estructura y funciona con prácticamente cualquier tipo de calzado.

    Las pasarelas europeas y el street style lo muestran en versiones:

    • azul índigo profundo;
    • gris lavado;
    • negro mate;
    • denim crudo;
    • azul vintage apenas desgastado.

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    Kendall Jenner con jeans rectos, a la moda en 2026 (Foto: Revista Vogue).

    Kendall Jenner con jeans rectos, a la moda en 2026 (Foto: Revista Vogue).

    La clave está en cortes definidos, sin exceso de tela y con caída natural.

    Cómo se usa el nuevo jean tendencia

    En París y Milán, la consigna es clara: menos volumen, más precisión.

    Las combinaciones que más se repiten son:

    • jean recto + blazer entallado;
    • jean oscuro + mocasines retro;
    • denim clásico + zapatillas metalizadas;
    • jean recto + trench minimalista;
    • pantalón de denim rígido + camisa blanca estructurada.

    La idea es construir looks simples pero sofisticados, donde cada prenda tenga protagonismo sin competir visualmente.

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