    • 15 de mayo de 2026 - 16:40

    La función oculta que tiene el relieve de algunas tapas de gaseosa

    Aunque puede parecer una casualidad, este detalle tiene una función específica y cumple un rol clave al momento de abrir, cerrar y conservar la bebida.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Al abrir una botella de gaseosa, es común notar que la tapa tiene un relieve formado por rayitas verticales alrededor de toda su circunferencia. Aunque puede parecer un detalle casual o decorativo, en realidad cumple una función importante al momento de abrir y cerrar el envase.

    Leé además

    las 3 plantas que cada vez mas se usan mas en interiores

    Las 3 plantas que cada vez más se usan más en interiores

    Por Redacción Diario de Cuyo
    plantas colgantes: 7 especies ideales para tu balcon

    Plantas colgantes: 7 especies ideales para tu balcón

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Por qué las tapas de gaseosa tienen rayitas

    Este diseño se incorporó para que los dedos tengan un mejor agarre sobre la tapa, incluso cuando la botella está fría o mojada. Estas rayitas permiten ejercer más fuerza al girarla y evitan que la mano resbale sobre el plástico.

    Además, están pensadas para que sea posible ajustar la tapa lo máximo posible, lo que reduce la pérdida del gas en las gaseosas. Así, el cierre queda más firme y ayuda a conservar mejor la presión interna de la bebida una vez que la botella ya fue abierta.

    image
    Las rayitas de las tapas sirven para abrir las botellas más fácil. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Las rayitas de las tapas sirven para abrir las botellas más fácil. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Para qué sirve el relieve de las tapas de gaseosa

    • Mejorar el agarre: permite sujetar la tapa con más firmeza.
    • Evitar que la mano resbale: es útil cuando la botella está fría o mojada.
    • Facilitar la apertura: ayuda a hacer más fuerza al girarla.
    • Cerrar mejor el envase: permite ajustar la tapa con más precisión.
    • Conservar el gas: ayuda a reducir la pérdida de presión de la bebida.

    Si las tapas no tuvieran esas rayitas y fueran completamente lisas, sería mucho más complicado abrirlas. Además, el cierre podría no quedar tan firme y las botellas perderían más gas con el paso del tiempo.

    image
    Además, ayuda a cerrarlas mejor y mantener más tiempo el gas. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Además, ayuda a cerrarlas mejor y mantener más tiempo el gas. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Por eso, algo que puede parecer un simple detalle estético en realidad cumple una función esencial: facilita la apertura y el cierre de la botella, y ayuda a que la gaseosa dure más tiempo en buen estado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ¿por que las puertas de los banos publicos no lleguen hasta el piso?

    ¿Por qué las puertas de los baños públicos no lleguen hasta el piso?

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ya no se usan los jeans oversize: la tendencia que se impone este ano

    Ya no se usan los jeans oversize: la tendencia que se impone este año

    Por Redacción Diario de Cuyo
    como limpiar el bebedero de tu perro para evitar la formacion de bacterias

    Cómo limpiar el bebedero de tu perro para evitar la formación de bacterias

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el truco economico para decirle chau al sarro de la canilla sin productos quimicos fuertes

    El truco económico para decirle chau al sarro de la canilla sin productos químicos fuertes

    Por Redacción Diario de Cuyo