El truco económico para decirle chau al sarro de la canilla sin productos químicos fuertes

Uno de los problemas más frecuentes en baños y cocinas es la acumulación de sarro en las canillas : más allá de la cuestión estética, las manchas blancas y la cal suelen adherirse con fuerza y volverse difíciles de remover. En ocasiones, limpiar con productos tradicionales no alcanza y muchas personas terminan recurriendo a químicos fuertes para intentar recuperar el brillo original.

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Ocurre que el agua dura deja restos minerales que se acumulan con el paso del tiempo, en especial alrededor de la salida de agua y en las uniones metálicas. Además, la humedad constante favorece que esas manchas se vuelvan más resistentes y difíciles de sacar con una limpieza superficial.

Sin embargo, un truco casero se volvió viral a través de las redes sociales: consiste en utilizar papel absorbente con vinagre blanco para aflojar el sarro sin necesidad de aplicar productos abrasivos. El método llamó la atención por ser económico, rápido y fácil de hacer en cualquier casa.

En primera instancia, es necesario calentar apenas una pequeña cantidad de vinagre blanco . Luego, hay que humedecer papel absorbente o un trapo limpio y envolver la zona de la canilla donde se encuentra el sarro acumulado.

Después, se debe dejar actuar durante al menos 30 minutos para que el ácido natural del vinagre ayude a desprender la cal adherida. Una vez transcurrido ese tiempo, hay que retirar el papel y frotar suave con una esponja o cepillo blando.

El procedimiento ayuda a eliminar manchas blancas, restos de cal y opacidad en las superficies metálicas, al sorprender a muchas personas por su efectividad. En redes sociales, varios usuarios destacaron que el truco permite recuperar brillo sin usar limpiadores agresivos.

image Así de limpia puede quedar tu canilla (Foto: Adobe Stock).

Cuáles son las otras alternativas para eliminar el sarro de las canillas

Otra propuesta es utilizar limón directamente sobre la superficie afectada y dejar actuar algunos minutos antes de enjuagar. Algunas personas también combinan bicarbonato de sodio con vinagre para potenciar el efecto.

Sin embargo, especialistas en limpieza recomiendan evitar ciertos productos demasiado abrasivos o mezclas químicas fuertes, ya que pueden deteriorar el acabado metálico de las canillas y generar irritaciones.

Para prevenir nuevas acumulaciones, también aconsejan secar las canillas después de usarlas y realizar limpiezas frecuentes antes de que el sarro se adhiera por completo.