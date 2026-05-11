    • 11 de mayo de 2026 - 15:50

    La planta que ahuyenta de tu cocina a las mosquitas de la fruta

    Conocé de qué alternativa se trata y cómo aplicarla en tu casa para que sea efectiva.

    El olor de la menta ahuyenta a las mosquitas de la fruta. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    El olor de la menta ahuyenta a las mosquitas de la fruta. (Imagen ilustrativa generada con IA)

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    Las mosquitas de la fruta pueden convertirse en una verdadera pesadilla dentro de la cocina. Estos insectos no solo aparecen alrededor de bananas, manzanas y restos de comida madura, sino que también se reproducen muy rápido.

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    Sin embargo, existe una solución natural que permite alejarlas de tu casa para siempre: la planta de menta.

    Por qué la menta ahuyenta a las mosquitas de la fruta

    Además de ser una de las plantas más fáciles de cuidar, la menta desprende un aroma intenso que resulta desagradable para estos pequeños insectos. Por eso, tener una maceta cerca de la ventana, la mesada o el frutero puede ayudar a reducir de forma notable la presencia de mosquitas.

    La menta contiene aceites esenciales naturales como el mentol, que actúan como repelente para distintos insectos. Las mosquitas de la fruta suelen sentirse atraídas por olores dulces y fermentados, pero el perfume fuerte y fresco de esta planta interfiere en su capacidad para acercarse a los alimentos.

    El olor de la menta ahuyenta a las mosquitas de la fruta. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Dónde conviene colocar la menta en la cocina

    Para que funcione mejor como repelente natural, lo ideal es ubicar la planta en zonas estratégicas, que suelen ser:

    • cerca del frutero;
    • al lado de ventanas;
    • próxima al tacho de basura;
    • sobre la mesada donde suele haber alimentos;
    • en balcones o patios conectados a la cocina.

    También se pueden cortar algunas hojas y colocarlas en pequeños recipientes cerca de las frutas para potenciar el efecto.

    Cómo cuidar la menta para que crezca fuerte

    Una de las grandes ventajas de esta planta es que requiere pocos cuidados. Para mantenerla saludable, se recomienda:

    • Regarla con frecuencia, pero sin encharcar la tierra.
    • Colocarla en un lugar luminoso, aunque sin sol directo intenso durante muchas horas.
    • Podar algunas hojas regularmente para estimular el crecimiento.
    • Cambiarla a una maceta más grande cuando crezca demasiado.

    La menta suele expandirse rápido, por lo que en poco tiempo puede convertirse en una aliada contra las mosquitas.

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