El pueblo de 115 habitantes que busca vecinos: ofrece casa, trabajo y una vida nueva en las montañas

Un pueblo de Italia que tiene solo 115 habitantes busca nuevos vecinos para vivir entre las montañas y con empleo asegurado. Se trata de Santo Stefano di Sessanio, situado en el Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga, a 1300 metros de altura.
Ubicado a 1300 metros de altura, las autoridades del pueblo buscan atraer a jóvenes que quieran instalarse en este lugar.
Un pueblo de Italia que tiene solo 115 habitantes busca nuevos vecinos para vivir entre las montañas y con empleo asegurado. Se trata de Santo Stefano di Sessanio, situado en el Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga, a 1300 metros de altura.
La iniciativa empezó como respuesta a la despoblación que no solo afecta a este pueblo, sino a todo Europa. Además, la mayoría de los habitantes son adultos mayores y hay muy pocos jóvenes viviendo en ese lugar.
Ese desequilibrio amenaza la continuidad de comercios, oficios y servicios básicos. Cuando un pueblo pierde población estable, también empieza a perder escuelas, almacenes, panaderías y movimiento cotidiano.
Santo Stefano di Sessanio cuenta con calles de piedra, paisajes de montaña y un ritmo de vida diferente al de las grandes ciudades. El objetivo del programa no es atraer turistas, sino personas dispuestas a mudarse de manera permanente y formar parte de la comunidad.
La propuesta de este pueblo italiano ubicado a 1300 metros de altura incluye:
Según el esquema difundido, los residentes podrían recibir hasta 8000 euros por año durante tres años, además de un aporte único de hasta 20.000 euros para iniciar una actividad económica.
En total, la ayuda puede alcanzar aproximadamente los 44.000 euros, aunque el dinero está sujeto a condiciones específicas relacionadas con la residencia y el proyecto laboral presentado.
El programa está orientado principalmente a personas de entre 18 y 40 años que se comprometan a vivir allí durante al menos cinco años.
Entre los perfiles admitidos aparecen:
La economía del lugar está muy vinculada al turismo, la gastronomía y la identidad medieval de la región. Algunos de los proyectos son los siguientes:
También se valoran pequeños oficios y propuestas que ayuden a sostener la vida cotidiana de la comunidad.
El pueblo conserva gran parte de su arquitectura medieval original y es considerado uno de los destinos más pintorescos de la zona montañosa italiana.