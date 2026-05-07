Los cuatro países donde ya es obligatorio saber inglés para emigrar

Durante años, saber inglés era visto como una ventaja para quienes querían emigrar . Hoy, en muchos países, dejó de ser un diferencial para convertirse directamente en una condición obligatoria. En 2026, cada vez más sistemas migratorios exigen demostrar nivel de idioma mediante exámenes internacionales para poder acceder a visas, trabajo o residencia.

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La tendencia se consolidó especialmente en países que utilizan sistemas de migración calificada, donde el dominio del inglés influye tanto en la aprobación como en el puntaje final de cada candidato.

Actualmente, hay cuatro destinos donde el requisito ya es explícito para buena parte de los trámites migratorios:

Los países donde ya es obligatorio demostrar nivel de inglés para emigrar

En estos países, muchas visas laborales, programas de residencia y procesos de migración calificada exigen presentar una certificación internacional de inglés válida y vigente.

En la mayoría de los casos, no alcanza con “saber inglés”: el nivel debe demostrarse oficialmente mediante exámenes reconocidos por las autoridades migratorias.

Por qué el inglés pasó a ser un requisito central para emigrar

Los especialistas explican que el idioma ya no se evalúa solamente como una habilidad académica o profesional. Hoy también funciona como una forma de medir las posibilidades de integración laboral y social de una persona en el país de destino.

Según expertos en migración y educación internacional, el inglés impacta directamente en:

Las posibilidades de conseguir empleo calificado

La adaptación al entorno laboral

El acceso a estudios universitarios

La integración social

El crecimiento profesional a largo plazo

Por eso, muchos sistemas migratorios otorgan más puntos o prioridad a quienes tienen mejores resultados en los exámenes de idioma.

Qué pasa en Estados Unidos y Europa con el inglés

En otros destinos, como Estados Unidos o varios países de Europa continental, el inglés no siempre aparece como requisito formal para emigrar. Sin embargo, en la práctica puede marcar una diferencia enorme.

Aunque algunas visas no obliguen a presentar un examen, el idioma suele ser clave para:

Conseguir trabajos mejor pagos

Acceder a empresas internacionales

Integrarse más rápido

Continuar estudios superiores

Adaptarse al mercado laboral local

Por eso, muchas personas empiezan a preparar certificaciones internacionales incluso antes de iniciar los trámites migratorios.

Qué examen de inglés se usa para emigrar

Uno de los certificados más utilizados actualmente es el PTE Academic, un examen internacional que evalúa:

Speaking

Listening

Reading

Writing

Este tipo de pruebas tiene reconocimiento oficial en distintos gobiernos, universidades y organismos migratorios.

Además, los resultados suelen entregarse rápido y pueden utilizarse tanto para procesos de migración, como para aplicaciones académicas y laborales.