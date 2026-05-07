    • 7 de mayo de 2026 - 16:26

    Los cuatro países donde ya es obligatorio saber inglés para emigrar

    Cada vez más destinos incorporan el inglés como requisito obligatorio para visas y residencia. Ya son cuatro los países donde es una obligación.

    Argentina es el país con mejor nivel de inglés de la región
    Argentina es el país con mejor nivel de inglés de la región

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    Durante años, saber inglés era visto como una ventaja para quienes querían emigrar. Hoy, en muchos países, dejó de ser un diferencial para convertirse directamente en una condición obligatoria. En 2026, cada vez más sistemas migratorios exigen demostrar nivel de idioma mediante exámenes internacionales para poder acceder a visas, trabajo o residencia.

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    La tendencia se consolidó especialmente en países que utilizan sistemas de migración calificada, donde el dominio del inglés influye tanto en la aprobación como en el puntaje final de cada candidato.

    Los países donde ya es obligatorio demostrar nivel de inglés para emigrar

    Actualmente, hay cuatro destinos donde el requisito ya es explícito para buena parte de los trámites migratorios:

    • Australia
    • Canadá
    • Reino Unido
    • Nueva Zelanda

    En estos países, muchas visas laborales, programas de residencia y procesos de migración calificada exigen presentar una certificación internacional de inglés válida y vigente.

    En la mayoría de los casos, no alcanza con “saber inglés”: el nivel debe demostrarse oficialmente mediante exámenes reconocidos por las autoridades migratorias.

    Por qué el inglés pasó a ser un requisito central para emigrar

    Los especialistas explican que el idioma ya no se evalúa solamente como una habilidad académica o profesional. Hoy también funciona como una forma de medir las posibilidades de integración laboral y social de una persona en el país de destino.

    Según expertos en migración y educación internacional, el inglés impacta directamente en:

    • Las posibilidades de conseguir empleo calificado
    • La adaptación al entorno laboral
    • El acceso a estudios universitarios
    • La integración social
    • El crecimiento profesional a largo plazo

    Por eso, muchos sistemas migratorios otorgan más puntos o prioridad a quienes tienen mejores resultados en los exámenes de idioma.

    Qué pasa en Estados Unidos y Europa con el inglés

    En otros destinos, como Estados Unidos o varios países de Europa continental, el inglés no siempre aparece como requisito formal para emigrar. Sin embargo, en la práctica puede marcar una diferencia enorme.

    Aunque algunas visas no obliguen a presentar un examen, el idioma suele ser clave para:

    • Conseguir trabajos mejor pagos
    • Acceder a empresas internacionales
    • Integrarse más rápido
    • Continuar estudios superiores
    • Adaptarse al mercado laboral local

    Por eso, muchas personas empiezan a preparar certificaciones internacionales incluso antes de iniciar los trámites migratorios.

    Qué examen de inglés se usa para emigrar

    Uno de los certificados más utilizados actualmente es el PTE Academic, un examen internacional que evalúa:

    • Speaking
    • Listening
    • Reading
    • Writing

    Este tipo de pruebas tiene reconocimiento oficial en distintos gobiernos, universidades y organismos migratorios.

    Además, los resultados suelen entregarse rápido y pueden utilizarse tanto para procesos de migración, como para aplicaciones académicas y laborales.

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