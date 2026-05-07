    • 7 de mayo de 2026 - 12:44

    Truco casero: para qué sirve colgar una bolsita con romero en el ropero

    Conocé los secretos detrás de esta costumbre cada vez más popular.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El romero no es solo una planta aromática para la cocina, sino que también tiene distintos usos en el hogar. Uno de ellos es el de colgar una bolsita con sus ramas dentro del ropero.

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    El secreto está en el perfume fresco y herbal, que no solo ayuda a combatir el olor a humedad, sino que también es protagonista de un montón de creencias populares ligadas a la protección y la buena energía en la casa.

    Para qué sirve poner romero en el ropero

    El principal motivo es el aroma: el romero perfuma la ropa de manera natural y ayuda a mantener una sensación de frescura adentro del armario. Pero hay más: muchas personas aseguran que también ahuyenta insectos y genera un ambiente más agradable y relajante.

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    El romero tiene distintos beneficios en el hogar. (Foto: AdobeStock)

    El romero tiene distintos beneficios en el hogar. (Foto: AdobeStock)

    Entre los beneficios más destacados están:

    • Perfumar la ropa sin químicos
    • Disminuir el olor a humedad o encierro
    • Mantener la frescura en el ropero
    • Ahuyentar insectos de forma natural
    • Crear un clima relajante y armonioso

    Además, es una opción casera y barata, ideal para quienes buscan reemplazar los aromatizantes artificiales por algo más natural.

    El significado del romero según las creencias populares

    Por otro lado, el romero tiene fama de ser mucho más que una simple planta aromática. Desde hace siglos, distintas culturas lo usan en rituales de protección, limpieza energética y buena fortuna. Por eso, no es raro que muchas personas elijan ponerlo en espacios cerrados para renovar las energías y bloquear la negatividad.

    Colgar una bolsita de romero en el ropero es, para muchos, una forma de cuidar no solo la ropa, sino también el clima del hogar.

    Cómo hacer una bolsita de romero para el ropero

    • Secá ramas de romero fresco o usar romero seco comprado.
    • Colocá el romero dentro de una bolsita de tela fina o tul.
    • Atá la bolsita con una cinta o hilo.
    • Colgala dentro del ropero o dejarla en los cajones.

    Algunos suman lavanda, cáscaras de naranja secas o laurel para potenciar el aroma y sumar propiedades.

    Cada cuánto hay que cambiar la bolsita

    Con el tiempo, el romero pierde su perfume. Por eso, lo ideal es renovar las bolsitas cada uno o dos meses para mantener el aroma y sus beneficios. Un truco: si sentís que el perfume se va, podés frotar suavemente la bolsita para reactivar el olor natural de las hojas.

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