Truco casero: para qué sirve colgar una bolsita con romero en el ropero

El romero no es solo una planta aromática para la cocina, sino que también tiene distintos usos en el hogar. Uno de ellos es el de colgar una bolsita con sus ramas dentro del ropero .

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El secreto está en el perfume fresco y herbal, que no solo ayuda a combatir el olor a humedad , sino que también es protagonista de un montón de creencias populares ligadas a la protección y la buena energía en la casa .

El principal motivo es el aroma: el romero perfuma la ropa de manera natural y ayuda a mantener una sensación de frescura adentro del armario. Pero hay más: muchas personas aseguran que también ahuyenta insectos y genera un ambiente más agradable y relajante.

Perfumar la ropa sin químicos

Disminuir el olor a humedad o encierro

Mantener la frescura en el ropero

Ahuyentar insectos de forma natural

Crear un clima relajante y armonioso

Además, es una opción casera y barata, ideal para quienes buscan reemplazar los aromatizantes artificiales por algo más natural.

El significado del romero según las creencias populares

Por otro lado, el romero tiene fama de ser mucho más que una simple planta aromática. Desde hace siglos, distintas culturas lo usan en rituales de protección, limpieza energética y buena fortuna. Por eso, no es raro que muchas personas elijan ponerlo en espacios cerrados para renovar las energías y bloquear la negatividad.

Colgar una bolsita de romero en el ropero es, para muchos, una forma de cuidar no solo la ropa, sino también el clima del hogar.

Cómo hacer una bolsita de romero para el ropero

Secá ramas de romero fresco o usar romero seco comprado.

Colocá el romero dentro de una bolsita de tela fina o tul.

Atá la bolsita con una cinta o hilo.

Colgala dentro del ropero o dejarla en los cajones.

Algunos suman lavanda, cáscaras de naranja secas o laurel para potenciar el aroma y sumar propiedades.

Cada cuánto hay que cambiar la bolsita

Con el tiempo, el romero pierde su perfume. Por eso, lo ideal es renovar las bolsitas cada uno o dos meses para mantener el aroma y sus beneficios. Un truco: si sentís que el perfume se va, podés frotar suavemente la bolsita para reactivar el olor natural de las hojas.