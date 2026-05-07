Truco casero: para qué sirve colgar una bolsita con romero en el ropero

El romero no es solo una planta aromática para la cocina, sino que también tiene distintos usos en el hogar. Uno de ellos es el de colgar una bolsita con sus ramas dentro del ropero.
Conocé los secretos detrás de esta costumbre cada vez más popular.
El romero no es solo una planta aromática para la cocina, sino que también tiene distintos usos en el hogar. Uno de ellos es el de colgar una bolsita con sus ramas dentro del ropero.
El secreto está en el perfume fresco y herbal, que no solo ayuda a combatir el olor a humedad, sino que también es protagonista de un montón de creencias populares ligadas a la protección y la buena energía en la casa.
El principal motivo es el aroma: el romero perfuma la ropa de manera natural y ayuda a mantener una sensación de frescura adentro del armario. Pero hay más: muchas personas aseguran que también ahuyenta insectos y genera un ambiente más agradable y relajante.
Entre los beneficios más destacados están:
Además, es una opción casera y barata, ideal para quienes buscan reemplazar los aromatizantes artificiales por algo más natural.
Por otro lado, el romero tiene fama de ser mucho más que una simple planta aromática. Desde hace siglos, distintas culturas lo usan en rituales de protección, limpieza energética y buena fortuna. Por eso, no es raro que muchas personas elijan ponerlo en espacios cerrados para renovar las energías y bloquear la negatividad.
Colgar una bolsita de romero en el ropero es, para muchos, una forma de cuidar no solo la ropa, sino también el clima del hogar.
Algunos suman lavanda, cáscaras de naranja secas o laurel para potenciar el aroma y sumar propiedades.
Con el tiempo, el romero pierde su perfume. Por eso, lo ideal es renovar las bolsitas cada uno o dos meses para mantener el aroma y sus beneficios. Un truco: si sentís que el perfume se va, podés frotar suavemente la bolsita para reactivar el olor natural de las hojas.