Para qué sirve mezclar vinagre y alcohol con maicena: ¿por qué recomiendan usarlo?

Este preparación resuelve una de las tareas más complicadas de la limpieza del hogar.

A la hora de hacer la limpieza del hogar, una de las tareas más molestas y difíciles es dejar impecables los vidrios, espejos y ventanas. Es que hay que tener mucho cuidado y paciencia para que no queden marcas, rayas o rastro de suciedad, incluso después de haber pasado un trapo húmedo.

Ante este problema recurrente, hay varios trucos caseros que toman protagonismo en las redes sociales. Entre ellos, se encuentra uno compartido por Maximiliano Sánchez, dueño de la cuenta de Instagram Maxi Permacultura, donde tiene más de un millón de seguidores.

En sus redes sociales, reveló su fórmula con vinagre, alcohol y maicena para limpiar vidrios. “Ponle maicena al vinagre: es el limpiador de vidrio más efectivo que vas a hacer en tu vida”, enfatizó en el video. Según explicó, se necesita una cucharada de maicena, vinagre de alcohol, alcohol al 70% y agua.

Por qué sirve mezclar vinagre, alcohol y maicena para limpiar vidrios Según explicó Sánchez, esta preparación sirve principalmente para limpiar vidrios. No se trata de una mezcla para lavar pisos, ropa, muebles o superficies delicadas, sino que es un limpiador casero para dejar los cristales y espejos impecables.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maxi Sanchez (@maxipermacultura) En el video que subió a sus redes sociales, detalló el rol que cumple cada ingrediente: “El vinagre corta la grasa y desinfecta. El alcohol evapora rápido y no deja rayas, y la maicena pule el vidrio y lo deja brillando”.