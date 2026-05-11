    • 11 de mayo de 2026 - 15:24

    10 ideas modernas para darle vida a tu monoambiente: ganá privacidad y estilo sin resignar espacio

    Conocé las mejores soluciones para que tu departamento chico se sienta grande y funcional.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Vivir en un monoambiente puede ser todo un desafío. Cada metro cuenta y la sensación de amplitud es fundamental para no sentirte encerrado. Pero, ¿es posible separar los distintos sectores sin resignar luz ni espacio? La respuesta es sí, y acá te contamos cómo lograrlo con 10 ideas prácticas y cancheras.

    Leé además

    El olor de la menta ahuyenta a las mosquitas de la fruta. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    La planta que ahuyenta de tu cocina a las mosquitas de la fruta

    Por Redacción Diario de Cuyo
    para que sirve mezclar vinagre y alcohol con maicena: ¿por que recomiendan usarlo?

    Para qué sirve mezclar vinagre y alcohol con maicena: ¿por qué recomiendan usarlo?

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La clave está en elegir recursos que delimiten sin recargar y que sumen diseño. No hace falta levantar paredes ni llenar de muebles pesados: con soluciones livianas y creativas, podés ganar privacidad y orden sin perder la sensación de espacio abierto.

    Las 10 ideas modernas para dividir ambientes sin achicarlos

    • Biombos livianos: son plegables, fáciles de mover y suman textura decorativa. Ideales para separar el dormitorio del living según la ocasión.
    • Paneles de vidrio: separan ambientes sin bloquear la luz natural. Perfectos para mantener la continuidad visual entre el dormitorio y el living.
    • Estanterías abiertas: cumplen doble función: organizan y dividen, pero dejan pasar la vista. Además, podés decorarlas con libros, plantas o adornos.
    • Cortinas livianas: marcan la transición entre sectores y aportan calidez. Se pueden correr o abrir según el momento del día.
    • Muebles multifunción: sofás, escritorios o mesas bien ubicados ayudan a delimitar espacios sin necesidad de estructuras fijas.
    • Plantas de gran porte: generan barreras verdes, refrescan el ambiente y purifican el aire. Además, suman un toque natural y relajante.
    • Cambios de color: pintar una pared o elegir alfombras distintas ayuda a diferenciar áreas sin sumar objetos extra.
    • Puertas corredizas: prácticas y modernas, permiten abrir o cerrar espacios según la necesidad, sin ocupar lugar como las puertas tradicionales.
    • Separadores de madera calada: aportan diseño y carácter, dejan pasar la luz y evitan la sensación de encierro.
    • Iluminación sectorizada: distintas lámparas en cada área crean atmósferas propias y marcan límites invisibles.

    Consejos para que tu monoambiente se vea más grande

    No se trata de sumar, sino de elegir mejor. Apostá por muebles livianos, colores claros y soluciones que no recarguen el ambiente. La iluminación es clave: usá lámparas de pie, apliques o tiras LED para destacar cada sector y darle personalidad a tu espacio.

    Si te animás, jugá con las plantas y los textiles para sumar calidez y separar sin perder amplitud. Y recordá: dividir un monoambiente no significa resignar metros ni luminosidad. Con un poco de creatividad, podés transformar tu departamento chico en un hogar funcional, acogedor y lleno de estilo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    para que sirve mezclar cascara de banana con cafe usado y agua

    Para qué sirve mezclar cáscara de banana con café usado y agua

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Argentina es el país con mejor nivel de inglés de la región

    Los cuatro países donde ya es obligatorio saber inglés para emigrar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el pueblo de 115 habitantes que busca vecinos: ofrece casa, trabajo y una vida nueva en las montanas

    El pueblo de 115 habitantes que busca vecinos: ofrece casa, trabajo y una vida nueva en las montañas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    truco casero: para que sirve colgar una bolsita con romero en el ropero

    Truco casero: para qué sirve colgar una bolsita con romero en el ropero

    Por Redacción Diario de Cuyo